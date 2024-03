Vedle Poháru Plzeňského kraje čeká bikery v regionu nově prestižní seriál pěti UCI závodů se zahraniční účastí.

Tiskovou konferenci před startem mezinárodního UCI AC Heating Cupu moderoval Ondřej Paur, ředitel seriálu (zcela vpravo) | Foto: Ondřej Totzauer

Talent Cup pro začínající jezdce, Pohár Plzeňského kraje pro pokročilejší a nový UCI pohár pro elitní bikery. Oba posledně jmenované seriály pod hlavičkou AC Heating Cupu a pod taktovkou Ondřeje Paura.

Už v sobotu se rozjede Talent Cup časovkou v golfovém areálu v Ejpovicích u Plzně a poté nabitý víkend ve Stupně na Rokycansku zahájí sérii závodů s visačkou mezinárodní cyklistické unie UCI.

„AC Heating Cup běží druhý rok, letos rozdělený na krajský pohár a nově sérii UCI závodů, které se vedle Stupna a Stříbra uskuteční v Aši, Ústí nad Labem a ve Vimperku. Tady všude se budou rozdávat body do světového rankingu v úrovních C2 a C3,“ řekl na tiskové konferenci ředitel seriálu Ondřej Paur.

Ředitel seriálu Ondřej Paur.Zdroj: Ondřej Totzauer

Krajský pohár v cross country, který v roce 2001 založil Marcel Beran z Chrástu, bude mít letos šest dílů. „Začne v dubnu v Domažlicích, pokračuje v Městě Touškově, Rakovníku, Klatovech, v Plzni a na Čerchově,“ sdělil Paur.

V regionální sérii si na své přijdou všichni od dětí na odrážedlech po dospělé. „Pro amatéry hobíky máme čtyři věkové kategorie. Pohár ale cílí hlavně na mladé, vychovává budoucí reprezentanty,“ zdůraznil Paur. „Když by mladí kluci a holky začínali rovnou v Českém poháru, mohl by je případný neúspěch odradit. Takhle si bez dlouhého cestování osahají co závody obnáší a učí se od těch zkušenějších,“ uvedl šéf série s poukazem, že svůj první závod absolvoval v roce 2004 právě v Chrástu současný reprezentant Ondřej Cink. „V červenci by měl startovat na olympiádě v Paříži,“ vypíchl vzestup parťáka, s nímž před léty ve Stupně propadl závodění na horských kolech.

A připomněl, že o účast na olympijských hrách ve Francii bojují i Adéla Holubová a Simona Spěšná. „I tyhle bikerky z Plzeňska sbíraly zkušenosti v krajském poháru,“ řekl Paur.

CINK SE CHYSTÁ

Jestliže závody krajského AC Heating Cupu budou jednodenní, program mezinárodních podniků UCI série obsáhne celý víkend.

„Pátek bude věnován registraci účastníků a tréninku, v sobotu se vedle hlavních UCI závodů žen a mužů uskuteční souboje kadetů a juniorů, a neděle bude patřit závodům dětí. K tomu bude připraven i další doprovodný program, na své si přijdou rodiny i party kamarádů,“ prohlásil Paur.

„Jsme rodinná firma a trávení volného času s rodinou a přáteli nám dává smysl,“ vysvětloval Leoš Hrádek ze společnosti AC Heating, proč kývli na podporu nově vzniklé série. Sám se navíc cyklistice aktivně věnuje.

Kromě UCI bodů se v jednotlivých dílech poháru pojede i o zajímavé finanční ceny. V kategorii C3 se vždy rozdá 31 400 Kč, ve vyšší C2 dokonce 56 200 Kč.

O tuhle sumu se bikeři utkají hned na úvod o velikonočním víkendu ve Stupně. Na startu bude i patron seriálu Ondřej Cink. „Doma ve Stupně nechce Ondra chybět. Chystá se a uplynulý víkend si byl tréninkově projet okruh se zázemím v areálu Ultramarinka,“ oznámil Ondřej Paur.

Start se blíží.

UCI AC Heating Cup

30. března: Stupno

13. dubna: Stříbro

1. června: Aš

24. srpna: Ústí n. L.

15. září: Vimperk

(www.joycycling.cz).

AC Heating Cup

21. dubna: Domažlice

1. května: Město Touškov

11. května: Rakovník

22. června: Klatovy

21. září: Plzeň

28. září: Čerchov

(www.ppk-hk.cz).

Talent Cup

23. března: Ejpovice

20. dubna: Kralovice

12. května: Švihov

15. června: Přeštice

20. července: Litohlavy

11. srpna: Blovice

6. – 8. září: Skočice

(www.talentcup.cz).