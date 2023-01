Poctivě zapsal do účastnické knihy desítky sportovců, aby se vydal na vrchol Kotle, což byla jedna z pěti vypsaných etap. „Já volím cestu do Kamenného Újezdu,“ nechal se slyšet sedmasedmdesátiletý Michal Šůcha. Zkušený atletický trenér vykoukl na svět v roce 1945 a v kočárku ho tehdy prý vozili američtí osvoboditelé. ještě o devět let starší je ovšem jeho kolega Miroslav Kučera, nejstarší aktér ročníku.

V takřka jarním počasí se vrátili do cíle všichni nadšenci z Rokycan, Veselé, Oseku, Hrádku atd. Čekalo je občerstvení v restauraci U Václava a losování cen ze startovních čísel. Ceny mezitím opatrovala věra Lexová a mezi výherce rozdala pozornosti od města Rokycany, ovoce ze Sadů Schwarz nebo cyklistické doplňky od Vratislava Steinera.

Roman Pytlík vládl turnaji v dorážkách