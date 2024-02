Druholigové dorostenky Házené Rokycany pokračují v odvetné části republikové soutěže v zajetých kolejích. Proti favoritům bez nároku (i když třeba s Náchodem to bylo těsné) a s nejslabšími soupeři suverénně.

Druholigová děvčata nyní odpočívají. Až 25. února vyhlížejí lídra ze Strakonic. | Foto: Házená Rokycany

Spartak Příbram – Házená Rokycany 20:39 (7:25). Naše vyslankyně cestovaly k sousedům bez dvou nemocných hráček. Pouze se čtyřmi spojkami, ale žádný vliv to nemělo. Přitom se Středočešky v sedlčanské hale rychle ujaly vedení 2:0, aby v dalším průběhu asistovaly při náporu Rokycan. Během dvanácti minut to bylo 2:9 a při perfektní obranné činnosti vyrážela křídla do smrtících protiútoků. V závěru poločasu si zahrála všechna děvčata a nápor hostů přibrzdilo jen zranění Konderové.

Ani po přestávce se obraz hry nezměnil. Defenziva byla dál důrazná, jen útok se kvůli nepřesné střelbě prosazoval pomaleji. Přesto byl lodivod Petr Klička spokojený: „Zejména se zdvojováním v zadních řadách a rychlými přechody do ofenzivy.“

Branky vítězů: Vildmanová 12/2, Moulisová 8, Ježková 5/1, Benešová čtyři, Fröhlichová, Mašková, Pechová a Kozáková po dvou, Hýblová a Konderová. Dále nastupovaly Rottenbornová, Štorcová a Zíbarová.

Zbývající výsledky 14. kola: Chomutov – Kobylisy 12:44, Strakonice – Náchod 31:14.

O víkendu Rokycany odpočívají (utkání s Chomutovem je odložené až na 14. dubna), takže se pokračuje v neděli 25. února na domácí palubovce s vedoucími Strakonicemi.