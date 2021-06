Pod dohledem trenéra Petra Kličky se vydaly mladé hráčky Házené Rokycany na výtečně obsazený žákovský turnaj do Šťáhlav. Bylo z toho sice až předposlední místo, ale se spoustou zkušeností!

Házenkářské naděje sbíraly na turnaji především zkušenosti... | Foto: Deník/Václav Havránek

Turnaje se účastnilo osm týmů ve dvou skupinách. První dva postupovaly do play-off a zbylé si to na konci rozdaly o umístění. Naše děvčata dostala do skupiny favority z Písku, Kynžvartu a Slavie Praha.