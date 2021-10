Mladí basketbalisté zahajují ligu

V sobotu 2. října od 12.30 hodin se poprvé v sezoně představí basketbaloví dorostenci SKB Rokycany do 19 let. Ve své hale v Jiráskově ulici si to rozdají s vrstevníky Mariánských Lázní a jde o premiéru nadregionální ligy.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

V 15 hodin následuje střetnutí starších žáků. SKB v kategorii U15 válčí s BK Kralupy. Naši borci zatím absolvovali dvě střetnutí. V Sokolově utrpěli debakl 13:129, zatímco v Karlových Varech zvítězili 11:29 (Pechman 33, Zátka a Ivanič po 22 bodech, atd.) Sportovec roku se stává prestižní událostí Přečíst článek ›