Nejen pro svatby, ale také pro mimořádné události je využívána obřadní síň rokycanské radnice. Tentokrát sem po školácích a jejich závěrečném vysvědčení z 9. třídy zamířili malí fotbalisté FC Rokycany.

Tým FC Rokycany do 13 let nenašel v Česku přemožitele ve futsalovém mistrovství, za odměnu se dočkal i přivítání na radnici. | Foto: Deník/Václav Havránek

Jednalo se o devět borců v kategorii do 13 let a jejich realizační tým. Potvrdili totiž, že to skvěle umí i v příbuzném futsalu, neboť po triumfu v regionální kvalifikaci ovládli i republikové finále.

Do Brna se družstvo rozjelo nikoliv v roli favorita. Po úvodní remíze se Šumperkem následovala spanilá jízda s pěti výhrami a zisk nejcennějšího poháru. Kluci se s ním pochlubili starostovi Tomášovi Radovi i jeho zástupci Jiřímu Sýkorovi. A museli reagovat na dotazy o budoucích cílech. „Hrát budeme fotbalovou divizi starších žáků do 14 let a chceme být první," má jasno útočník Jindřich Kočí. Přizvukoval mu vytáhlý kanonýr Jindřich Šperl, s dvanácti góly nejlepší střelec mistrovství ČR.

Fotbalové naděje U 13 z Rokycan jsou futsalovými mistry ČR

Před rozloučením s vedením města převzali chlapci upomínkové dárky. Za pár dnů je čeká ostrý start letní přípravy.