Letošní Prague Handball Cup v hlavním městě oslovil hned čtyři házenkářská družstva z Rokycan! Něžné pohlaví zastupovaly starší dorostenky, kategorii chlapců mladší dorostenci, starší i mladší žáci. Atraktivní byla zejména konfrontace se zahraničními soupeři.

Mladí házenkáři z Rokycan se zúčastnili Prague Handball Cupu. | Foto: Házená Rokycany

STARŠÍ DOROSTENKY: děvčata Házené Rokycany skončila ve skupině čtvrtá a pokračovala v oddělení B. Porazila tu německý HSG Eckbachtal a ve čtvrtfinále statečně vzdorovala Strakonicím, které důvěrně znají ze II. ligy. Po porážce 14:17 turnaj pro Rokycany skončil.

MLADŠÍ DOROSTENCI: v základní skupině až na zápas s Vršovicemi, předváděli kvalitní výkony. Postup do hlavní části turnaje jim ale utekl jen o horší skóre s dánským Odense. Následovalo osmifinále B a zde v dramatickém zápase s Lipskem těsná porážka.

Litohlavy žijí aneb smíšené páry si daly sraz při stolním fotbalu

STARŠÍ ŽÁCI: v nejpočetnější kategorii (120 týmů) se Rokycany v základní skupině umístily páté a hrály tak kvalifikaci o B pavouka. Ve vyrovnaném střetnutí zdolaly ŠKP Bratislava a v psmifinále je čekal litevský Utena DSC, jemuž podlehly 14:18.

MLADŠÍ ŽÁCI: čtvrtí ve skupině a účast v B oddělení. Po výhrách s Chrudimí a Brnem vypadly naděje Házené Rokycany ve čtvrfinále se Zubřím.

Starší dorostenci Házené Rokycany by tým nedali dohromady, a tak se Petr Bárta a Patrik Baloun spojili s Pardubicemi, kde se dostali až do finále B. Hráči si turnaj v Praze náramně užili. Platí to i o jejich rodičích a dalších fanoušcích, kteří s nimi do metropole České republiky vyrazili.