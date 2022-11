„Považuju to za velkou čest,“ vyznala se na startu sezony. „Mám natrénováno mnohonásobně víc hodin než v minulosti, nasbírala jsem spoustu nových poznatků,“ doplnila Adéla Nováková, která ale nakonec do Finska kvůli nemoci neodcestovala.

Cítíte se lépe než před minulými sezonami?

Ráda bych řekla, že ano. Ale bohužel mě na podzim sužovaly nemoci, to není pro žádného sportovce dobré. Moc nevím, jak na tom jsem.

Ale program už znáte…

Teď v Ruce pojedu sprint a desítku klasicky. Pak se vracím domů a pokračuju za 14 dnů v norském Beitestollenu, na stejných tratích.

Ve sprintu máte český titul, na distanci bronz. Kde cítíte, že máte blíž ke špičce?

To si netroufnu říct. Jen doufám, že klasický sprint by mně mohl sedět, věřím si v něm trošičku víc. Na distanci to bude velice těžké.

Sezona běžců startuje ve finské Ruce. Bude u toho i Šeller

Jste silnější v klasice?

Je mi bližší a pohodlnější, ale ani skate mi není cizí. Jen to ještě úplně nedokážu prodat. Při závodech s hromadným startem je mi úplně jedno, jestli to je klasicky, nebo volnou technikou.

Věkem spadáte do kategorie do 23 let. Bude pro vás vrcholem právě tohle MS?

Celou přípravu k tomu směrujeme, šampionát do 23 let se koná na přelomu ledna a února v kanadském Whistleru. Na to se soustředím. MS dospělých nechávám tak trochu osudu.

V klubu je vaší parťačkou elitní česká běžkyně Kateřina Razýmová. Dala vám nějaké rady?

S Kačkou závodění hodně probírám, má mi co předat. Její rady jsou, že mám ke Světovému poháru přistupovat s respektem, ale zároveň říká, abych se ničeho nebála, nepanikařila. A předvedla, co ve mně je.

Stresujete se před velkými závody?

Málokdy jsem úplně klidná, ale snažím se nepodléhat nervozitě.

Pomůže nějaký talisman nebo rituál?

Talisman úplně nemám, ale rituály ano. Už den před závodem se snažím být v klidu, abych se ničím nerozptylovala.