Český pohár žen: prvoligová děvčata TJ Sokol Ejpovice se rozjela ke čtvrtfinále do Plzně. Suverénní Tymákov tu hrál vlastní soutěž (s Ejpovicemi 21:3, Mostem 19:6, Starou Hutí 14:5 a Bakovem 24:3). Dál už to bylo vyrovnanější a Ejpovice podlehly Mostu 12:13, Staré Huti 13:16, aby si chuť spravily s Bakovem v poměru 12:11. Stačilo to jen na 4. místo, do semifinále se podívají Tymákov a Stará Huť.