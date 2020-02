Pod sítí bojovala především děvčátka, narozená v letech 2007 a 2008. Stejně jako v předchozích konfrontacích si suverénně počínalo družstvo VK Rokycany A.

Zvítězilo před 15. ZŠ Plzeň A, Lokomotivou A a zde je další pořadí:

4. VK Rokycany B, 5. Klatovy, 6. VK Rokycany D, 7. Lokomotiva Plzeň B, 8. Vejprnice, 9. 15. ZŠ Plzeň B, 10. Šťáhlavy, 11. 15. ZŠ Plzeň C, 12. VK Rokycany C, 13. Lokomotiva C, 14. Lokomotiva D, 15. Kladruby.

VK Rokycany A získal plný počet bodů a ještě neprohrál jediný zápas.

Do posledního kola postupuje družstvo VK Rokycany D (díky vítězství ve 2. skupině) do vyšší skupiny, takže nyní bude míž klub tři družstva v nejlepší pětce Plzeňského kraje.

Hrací systém je následující: tři skupiny a vítěz 2. i 3. skupiny po každém odehraném kole postupuje do vyšší ho oddělení. Poslední celky naopak sestupují níže.

Průběžné výsledky po 4. kole:

1. VK Rokycany A (15 odehraných zápasů/60 bodů), 2. SK Volejbal Klatovy (15/47), 3. TJ Lokomotiva Plzeň A (15/45), 5. VK Rokycany B, 8. VK Rokycany D, 12. VK Rokycany C (hráčky přípravky jsou zatím na zkušené). (pr)