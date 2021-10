Loni v hlavním závodě na 110 kilometrů, započítávaném do Českého poháru v silniční cyklistice, zvítězil Polák Maciej Paterski z týmu Wibatech Merx před Matějem Zahálkou z domácí stáje Elkov Kasper a dalším polským jezdcem Patrikem Stoszem (Voster ATS).

„Připravena je jediná trasa v prostoru CHKO Brdy, dlouhá 67 kilometrů, a účastníky zavede mj. na nejvyšší kopce Brd – vrch Tok a Praha, ale také do okolí Padrťských rybníků,“ říká ředitel závodu Zdeněk Rubáš.

Závod zařazený do Galaxy série je určený pro elitu i amatéry a je společný pro silniční cyklisty, závodníky na horských či gravel kolech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.