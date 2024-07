Účastníci byli do kategorií mladšího a staršího žactva. Zajímavá disciplina obnáší dvakrát dvacet hodů sdružených s tím, že u mladších žáků je dorážka realizovaná stylem Poháru mladých nadějí.

Klání lákalo 14 žáků a žákyň ze tří klubů. V kategorii mladších se na start postavilo osm benjamínků. Papírovým favoritem byl domácí Jindřich Petr, který v uplynulé sezoně dosáhl několika zajímavých umístění v Poháru mladých nadějí. Jindra se bez větších problémů probojoval do finále, kde ho čekal tréninkový parťák Ondřej Weck. Rozhodující duel byl skutečným vrcholem a svojí dramatičností předčil veškerá očekávání. O vítězi nakonec musela rozhodnout ´náhlá smrt´, ve které byl po výsledku 21:20 úspěšnější Weck. Bronzová medaile putuje zásluhou Adély Blechové do Dobřan.

Velkou favoritkou kategorie staršího žactva byla bronzová medailistka z nedávného ME kategorie U14 ze slovenského Brezna v soutěži smíšených tandemů a stříbrná medailistka z MČR starších žákyň Anežka Blechová (CB Dobřany). Jejím největším konkurentem měl být šestý z letošního MČR starších žáků Alan Kaas (Slavoj Plzeň) a papírové předpoklady byly do puntíku naplněny. I v této skupině byl finálový duel vrcholem celodenní konfrontace a i zde o vítězi muselo rozhodnout Sudden Victory, a to dokonce dvojí. Nakonec v poměru 36:34 byl šťastnější Alan Kaas. Bronzová medaile putuje rovněž do Plzně zásluhou Josefa Steinbacha, který v boji o 3. místo zdolal nejlepšího domácího hráče Dominika Veselého.

Závěrem je třeba poděkovat všem zúčastněným za skvělé vystupování a úžasné výkony a v neposlední řadě Domů dětí a mládeže za podporu, bez které by nebylo možné tento turnaj uskutečnit.