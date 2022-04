Plzeňská posádka Václav Pech – Petr Uhel s vozem Ford Focus WRC ovládla úvodní podnik mistrovství ČR ve Valašském Meziříčí. I když vzhledem ke specifikaci svého vozu nemohou zasáhnout do celkového pořadí domácího šampionátu, skalp úřadujícího mistra Jana Kopeckého i loni druhého Filipa Mareše (oba Škoda Fabia Rally2 Evo) je nesmírně cenný.

„Naprostá euforie, ideální start do sezony,“ potvrdil včera Deníku v telefonátu cestou z Valašského Meziříčí nadšený Václav Pech.

Přitom se pro něho závod zpočátku nevyvíjel dobře, v jedné ze sobotních rychlostních zkoušek se ocitl mimo trať a po prvním dnu byl třetí, právě za dvojicí největších konkurentů.

„Aspoň jsem nemusel tolik přemýšlet. V neděli jsem mohl spíš získat než ztratit,“ usmíval se šťastný vítěz úvodního podniku sezony.

Ještě včera v poledne byl po 11 ze 14 měřených testů třetí. Ale v předposlední rychlostní zkoušce se dostal na druhé místo přes Mareše a v té závěrečné, dvacetikilometrové Bystřičce, se přehnal i přes v té době vedoucího Kopeckého, který ale nakonec skončil až třetí.

„Ještě teď se mi klepou ruce, všichni tři jsme jeli poslední erzetu na maximum,“ vyprávěl Václav Pech.

„Tady se znovu přehnaly mraky a zapršelo, ale mokrá byla vždy jen část rychlostky. Nám se povedlo dobře zvolit pneumatiky, navíc nám to sedělo jezdecky,“ pochvaloval si 45letý plzeňský jezdec.

„Jeli jsme na slikách a sedlo nám to nejvíc,“ doplnil.

Jeho slova v cíli potvrdil i český šampion Jan Kopecký, který nakonec skončil i za Filipem Marešem.

„Poslední vložka byla náročná. Pršelo, chumelilo, bylo tam bláto, bylo to strašně mokré a uklouzané. Takové podmínky Vaškovi svědčí. V minulosti jsem byl schopen s klukama bojovat, ale letos to prostě nešlo,“ řekl Kopecký.

„Někde má Vaškovo auto výhody, na druhou stranu musel jet skvěle. Gratuluju mu, my jsme spokojení,“ doplnil Filip Mareš

Pech opět nezapřel velké závodnické srdce, přestože šel do závěrečných tří erzet až ze třetího místa, myslel na vítězství. „Věděl jsem, že ztráta dvaceti vteřin na takhle náročné soutěži, kde bylo vše ještě ztíženo, není nic zaručeno. To je jedno chcípnutí auta ve vracáku, přetočení nebo ulitý start. A nám se to povedlo překlopit na svoji stranu,“ dodal Pech.

A už teď se těší na druhý podnik sezony, Rallye Šumava Klatovy (7. a 8. května), kterou považuje za svůj domácí závod.

Výsledky 1. závodu mistrovství ČR: 1. PECH, UHEL (Ford Focus WRC) 1:26:51,2, 2. Mareš, Bucha -4,1, 3. Kopecký, Hloušek -8,6, 4. Marczyk, Gospodarczyk (Pol., všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:59,0, 5. Kristensson, Johansson (Švéd., Hyundai i20 R5) -2:30,9, 6, J. Melichárek, E. Melichárek (SR, Ford Fiesta RS WRC) -5:11,0, 7. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) -6:16,5, 8. Lubiak, Dachowski (Pol., Škoda Fabia Rally2 Evo) -6:18,0.