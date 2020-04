Národní házená v západočeské oblasti řeší, jak naložit s jarní částí sezony. Na posouzení klubům připravila sportovně technická komise tři návrhy zahájení odvetné fáze.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Po včerejším oznámení krizového štábu (prosloužení nouzového stavu do poloviny května) je první varianta s výhozem do začátku května asi zbytečná. Spíše se lze bavit o začátku soutěží po 15. květnu. Pozdější čas (odložení na červen) už by asi znamenalo anulování ročníku 2019/2020.