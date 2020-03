Národní házená v regionu měla výhoz jarní části sezony naplánovaný na neděli 5. dubna.

V přeboru žen startuje Sokol Dobřív (měl mít volno) a SKH Stupno. Pozval si do areálu Sokolky celek TJ Příchovice, ovšem je jisté, že utkání bude odložené. Svaz totiž nařídil, že všechny soutěže (republikové i regionální) minimálně do 13. dubna nezačnou! Což by při příznivém vývoji situace až taková tragédie nebyla, protože o velikonočních svátcích mělo být stejně volno.