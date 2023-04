Ligové týmy národní házené z Ejpovic vyšly v minulém kole soutěží naprázdno.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Tafat

Muži: na hřiště ofenzivního Újezdu zamířili druholigoví chlapi TJ Sokol. Na předměstí Plzně se jim nedařilo a prohráli 26:34.

První poločas byl však hodně vyrovnaný a útočné formace pořádaly hody. Nacvičené signály přiváděly na obou stranách zadáky do úzkých a hosté ztráceli po 30 minutách jen tři góly (14:17). Po obrátce se prosazoval Michelfeit a ještě stav 17:21 dával určitou naději. Jenže pak přišla čtyřbranková šňůra Újezdu a vypadalo to na debakl. Naši vyslanci to nezabalili a snížili na 23:27. Závěr ovšem patřil soupeři.

Nejlepším střelcem hostů byl kapitán Michelfeit se šestnácti góly. Šik jich přidal sedm, Ženíšek dvě a Kartýsek ten zbývající.

Dobřívské házenkářky na body v Chudenicích nedosáhly

Ženy: ve finálové skupině I. ligy čekal děvčata TJ Sokol další zvučný protivník. Dorazily Přeštice a po přesvědčivé výhře 27:10 (14:4) splnily roli favoritek. Domácí držely krok jen pět minut (2:3). Jenže v útoku scházely Bejčková, Thöndlová i Cepníková a bylo to znát. Přibyly technické chyby a ani obrana s brankářkami nepřesvědčila. V poločase to bylo o deset a na konci o sedmnáct branek.

Za poražené: Picková čtyři, Ženíšková tři, T. Bejčková a Šímová po jednom gólu.