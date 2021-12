„Nemáme se za co stydět. Naše výsledky ve futsalové Lize mistrů určitě vzbudily respekt a zanechali jsme slušný dojem. V základní skupině jsme byli jasní outsideři a nikdo s námi nepočítal, ale postoupili jsme z druhého místa. V elitní fázi jsme skončili druzí za Barcelonou a v konečném součtu jsme osmí v Evropě,“ říkal Lukáš Rešetár.

Rodák z Aše, kde začínal s fotbalem, šest let strávil v mládežnických kategoriích Viktorie Plzeň. Rešetár si zahrál i druhou fotbalovou ligu, ale největších úspěchů dosáhl ve futsale.

„Hrál jsem Ligu mistrů desetkrát v dresu Chrudimi, ale Barcelonu jsem za těch deset účastí doma přivítal pouze teď v Plzni. To, že vyhrajete českou ligu, neznamená, že automaticky máte doma takto lukrativní soupeře. Máme radost, že jsme mohli hrát s Barcelonou v Plzni a že se fanoušci bavili,“ uvedl futsalista Interobalu.

V utkání o postup do Final Four Interobal s Barcelonou prohrál 1:3. „Vítězstvím v prvním utkání proti Halle-Gooik jsme vlastně určili ráz toho, že budeme hrát o postup do posledního zápasu. Prohra s Dobovcem nás mrzela hlavně kvůli fanouškům, utkání jsme nezvládli. Ale do zápasu s Barcelonou jsme šli s tím, že se o postup zkusíme porvat. Nechci tvrdit, že jsme si říkali, že Barcelonu porazíme a postoupíme. Samozřejmě víme, že ten mančaft je světová extratřída, ale chtěli jsme jí to minimálně co nejvíce znepříjemnit,“ prohlásil Rešetár.

Podle něj v prvních pozápasových chvílích mohlo převládat mírné zklamání z nepostupu do Final Four, což se zatím žádnému českému klubu nepodařilo, ale historie ocení vystoupení Interobalu v Lize mistrů. „I když se s Barcelonou prohrálo, tak výkon byl slušný a nemáme se za co stydět. Máme radost, že jsem nepropadli v měření s Barcelonou. Postoupili jsme už ze základní skupiny, která byla strašně těžká a za odměnu jsme mohli hrát v Plzni proti Barceloně. Tyto věci se většinou docení až časem, třeba za pár let se bude vzpomínat a mluvit o tom, že v Plzni hrála Barcelona, jako třeba se teď vzpomíná Viktorka, která také hrála Ligu mistrů a měla Barcelonu,“ je přesvědčen kapitán Plzně.

„Když jsem začínal v Plzni s futsalem, nikdy jsem si nepředstavoval, že by tehdejší Indoss vyhrál první ligu a nastoupil v Lize mistrů a už vůbec ne, že budeme pořádat jednu z elitních skupin,“ dodal Lukáš Rešetár.

