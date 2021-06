Obě vytrvalkyně splnily olympijské limity, čehož kromě Hrochové dosáhla i rodačka z Plániceu Klatov Marcela Joglová. Jenže do maratonu v Japonsku smí ČR poslat pouze tři atletky a černý Petr zůstal Stewartové, protože jí v letošních českých tabulkách patří až čtvrté místo za Vrabcovou, Joglovou a právě Hrochovou. „Na jednu stranu jsem ráda, ale mrzí mě, že vypadla Moira, s níž se kamarádím,“ řekla Tereza Hrochová, která je letošní mistryní ČR v půlmaratonu a za sebou má i mistrovství světa v této disciplíně.

Byla jste týden napnutá, jak dopadne maraton v Praze?

Snažila jsem se si to nepřipouštět, ale tu neděli 30. května jsem byla dost nervózní. Na závod jsem se nedívala, protože člověk už s tím nemůže nic udělat.

Z vaší premiéry v maratonu byl olympijský limit. Byl vaším cílem?

Mojí ambicí bylo běžet co nejlépe, zkusit držet tempo s ostatními. Neměla jsem představu, jaké to může být, protože je to něco jiného. Jde o dvojnásobnou trať toho, co jsem zatím nejvíc běžela. Připravujete se na závod, ale nelze se připravit úplně na všechno, co se může stát.

Měla jste ponětí o čase?

Viděla jsem časomíry na desítce a půlmaratonu, ale dál už ne. Věděla jsem, že něco ztrácím, ale jinak jsem spoléhala na vodiče, nic jiného mi nezbývalo, protože běžet sama je nesmysl.

Závodila jste už v krosu, bězích do vrchu či v půlmaratonu. Proč jste se rozhodla pro maraton?

To nebylo úplně moje rozhodnutí, ale trenéra (smích).

Co jste ještě nevyzkoušela?

Já doufám, že nikdo na mě už nic nevymyslí (smích). Nějaké možnosti ještě jsou, ale jít do toho už by byl moc velký extrém (smích).

Musíte kvůli olympiádě měnit plány či dovolenou?

Dovolenou… To je vtipné slovo. O ni se snažím žádat trenéra už tři roky, ale on tvrdí, že volno je zbytečné (smích). Dovolená určitě ne.

Co s vámi udělá maraton v tokijském horku?

Nepoběží se v Tokiu, ale v Sapporu. Pochopila jsem, že tam by mělo být chladněji. Zatím jsem nic nestudovala, protože jsem nevěřila, že se kvalifikuji. Zjišťovala jsem si jen datum závodu – 7. srpna.

Jaké budete mít ambice v olympijském maratonu?

Nedokážu říct, protože jsem to ještě nevstřebala a všechno je to crazy (bláznivé, pozn. aut), že jsem vůbec běžela maraton. Pořád si neuvědomuji, že jedu na olympiádu. Doufám, že tam se mnou pojede i trenér, což je pro mě nejdůležitější.