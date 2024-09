Ačkoliv na jaře srazila Jana Rajcharta nepříjemná nemoc, nakonec je z toho pro zkušeného bikera z Bike Teamu Stupno famózní sezona. Postupně přikládal pod kotlem a v konečném účtování Českého poháru horských kol v cross country slavil zisk stříbrné trofeje. Desátý na úvod v Městě Touškově, devátý na Zadově, osmý v Bedřichově, šestý na závěr v Ostravě, ale mezitím dokonce čtvrtý na mistrovství republiky v Harrachově. Suma sumárum druhé místo mezi domácí elitou. A to je Jahodovi, jak se mu přezdívá, osmadvacet let.

„Jsou to v podstatě životní výsledky. A to mě na začátku sezony při tréninkovém kempu ve Španělsku chytly příušnice, což bylo tři týdny mínus a vlastně jsem nevěděl, jestli budu schopný sezonu vůbec nějak dojet, přežít. V mém věku se tyhle nemoci projevují daleko hůř. Nakonec je z toho životní sezona. Předtím jsem byl v poháru celkově nejlépe pátý tuším v roce 2017, kdy jsem patřil k nejlepším třiadvacítkářům a ve své kategorii jsem vyhrál mistrák. Od té doby jsem se ale k top pětce ani nepřiblížil, až letos,“ usmívá se Jan Rajchart.

close info Zdroj: fcb Jana Rajcharta zoom_in Jana Rajchart vlevo před startem Giant ligy s olympionikem Denisem Rugovacem.

A to vedle toho, že stále aktivně závodí, tak v mateřském klubu trénuje mládež a je podepsán pod výrazným vzestupem bikové líhně z Rokycanska. Sestava Bike Teamu Stupno ovládla v rámci národního poháru soutěž týmů (druhé skončilo družstvo plzeňské MS Bike Academy).

„Co se nám povedlo s týmem, řadím na stejnou úroveň, jako moje čtvrté místo na mistrovství republiky. Před sezonou jsme toho s šéfem Jaroslavem Rybou v klubu hodně změnili a poslouchali, že takhle to nemůže fungovat. A nakonec to vyšlo a předčili jsme i daleko větší a bohatší kluby než jsme my,“ říká Rajchart. „Máme obsazeno většinu kategorií, a i když jsme mezi mladými neměli závodníky v top 5, tak se pravidelně umisťovali kolem desítky nebo těsně za ní, takže jsme to posbírali. Kadet Patrik Pokorný byl šestý na mistráku, což byl také parádní výsledek, a ukazují se i další,“ dodává hrdě závodník i trenér zároveň.

Radost z růstu svých svěřenců neskrývá. „Je to super. Mám radost i kvůli Jardovi (Rybovi), který tým drží už dvacet let, a to je poprvé, co jsme vyhráli týmy a ještě v konkurenci těch velkých jako je Kolín nebo Vimperk,“ podotýká Rajchart.

Ke konci se chýlící sezonu si nedávno osladil výhrou v Ústí nad Labem ve čtvrtém dějství AC Heating Cupu UCI, nové mezinárodní série v cross country.

„Šlo o rychlý parkový závod, krátké výjezdy i sjezdy, ale v těch tropech, bylo tam přes 30 stupňů, to bylo pro všechny závodníky těžké. O první místo jsem se přetahoval s dvěma kluky z Kolína, asi ve čtvrtině závodu se mi jedním nástupem povedlo vytvořit si náskok v čele, který jsem už udržel do cíle,“ vypráví Jahoda.

V sérii je před posledním dílem ve Vimperku průběžně druhý za českým reprezentantem Janem Škarmitzlem. „Na Škárnu už nedosáhnu a spíš se soustředím na udržení pořadí,“ říká rodák z Újezda u Svatého Kříže, odkud pochází i další známý odchovanec stupenského klubu a současná jednička českého cross country Ondřej Cink.

Přestože Rajchart v sezoně sčítá převážně pozitiva, žádné velké cíle pro tu další si před sebe nestaví.

„Sezona mi vyšla, ale ani pořádně nevím, jak. Takže lidi kolem sebe spíš krotím, aby z toho nedělali nic velkého, protože spojit role závodníka a trenéra není snadné. Také můžu další sezonu jezdit mezi posledními a raději jen stát v depu, protože je to fakt náročné. Na prvním místě jsou u mě mladí závodníci, které trénuji. A tomu už nyní podřizuji spoustu věcí,“ podotýká Rajchart. „Sranda to není ani po psychické stránce. Ráno jdu na kolo a třeba v tréninku s Maxem Kerlem (cyklokrosař) šviháme čtyři, pět hodin, jenže já si pak musím ještě sednout k počítači a dělat týmové věci. Pak jedu třeba na odpolední trénink s mladšími dětmi a den je pryč. A o víkendu jsou závody. Takže do dalšího roku si žádné konkrétní cíle nedávám, ale dokud budu schopný jezdit v top desítce v poháru, tak to má pro mě ještě smysl závodit. Ale jinak si cíle nedávám, protože u mě je to fakt na hraně,“ uzavírá povídání Jan Rajchart.