Aktualizovaná pravidla podle „PES“ platí od pondělí 23. listopadu pro tréninky na venkovních sportovištích.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Sportovat lze venku, maximálně do šesti osob. Pokud to počasí a další okolností dovolí (s vědomím, že to opravdu není mnoho), lze použít pravidla, která už byla v minulosti aplikována: