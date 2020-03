Co se ještě před měsícem zdálo nemožné, je realitou. Olympijské hry v Tokiu byly kvůli řádění koronaviru odloženy na příští rok. S tím také sny, ambice i program sportovců, kteří se do Tokia chystali. Rozhodnutí však přijímají s pokorou.

Roman Kreuziger na snímku při tréninku na trenažeru v domácí karanténě. | Foto: facebook Romana Kreuzigera

„Olympiáda je svátek, ve sportu asi nejvíc, co lze zažít. Určitě to nebylo jednoduché rozhodnutí, finanční i další škody budou obrovské. Po sportovní stránce mě to mrzí. Fakt jsem se těšil. Ladíte formu přesně na tenhle moment jednou za čtyři roky. Navíc léta letí. Ale! S odložením souhlasím. Zdraví je na prvním místě,“ vzkázal prostřednictvím facebooku cyklista Roman Kreuziger.