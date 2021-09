Na startu závodu na 60 km nechyběli už známí ligoví premianti, vítěz Martin Boubal s týmem Hello CTW i jeho rivalové ze Sparty, nakonec těsně stříbrný Jan Ryba a třetí v pořadí Richard Habermann. Medailisté ale tentokrát dali prostor svým týmovým kolegům, vítězství zásluhou Oldřicha Novotného získala znovu sestava Hello CTW. Druhý skončil Michal Schuran ze Sparty a třetí byl Pavel Kelemen ve službách Dukly Praha.

Přitom Schuran rozlučkovému závodu dlouho dominoval a do půlky vedl s náskokem před Kelemenem a stájovým kolegou Dominikem Horákem. Novotný byl v těch chvílích až pátý. Jenže na 40. kilometru vyrazil pozdější vítěz do úniku ve dvojici s Boubalem a v každém okruhu s výraznou podporou týmového parťáka navyšoval své bodové konto. V cíli se tak Novotný mohl radovat z prvního triumfu v Giant lize v kariéře. „Jsem hrozně rád, že mi to po deseti letech, co do Plzně na ligu jezdím, konečně vyšlo. Musím poděkovat Martinovi Boubalovi, který mě odvezl z pelotonu pryč a prakticky mi pomohl získat patřičný počet bodů,“ rozplýval se třicetiletý borec.

Boubal, který se pro Novotného obětoval, obsadil osmé místo, ale pak si na stupních vítězů užil radost z návratu na ligový trůn. Ten obsadil už počtvrté v historii kritérijní soutěže.

Desátý skončil profesionál Daniel Turek z týmu Technogym, jinak bronzový muž letošního domácího šampionátu na silnici. Nejvíc prémií nasbíral aktivní Jonáš Vojtěch (Lawi Stars – Giant).

Závod juniorů vyhrál Daniel Sporysch z akademie Romana Kreuzigera, souboj kategorie Masters jezdců nad 40 let Karel Vlk (CK Kramolín) a ženám kralovala Nicole Hartychová z Dukly Praha.

Sportovní odpoledne na Lopatárně odstartovaly závody mládežnických kategorií v režii Roman Kreuziger Cycling Academy.

Odvetu zakončili cyklisté soutěží v pojídání pizzy a následnou hostinou, na níž vítězové pozvali zbytek startovního pole včetně rozhodčích.

GP Duratec (60 km, čas vítěze: 1:16:52 hod.), muži Elite: 1. Novotný (Hello CTW) 27

b., 2. Schuran (AC Sparta) 20, 3. Pavel Kelemen (Dukla Praha) 15, 4. Voktěch (Lawi Stars – Giant) 15, 5. Horák (AC Sparta) 12, 6. Motlitba (CK Příbram Fany Gastro) 11, … 8. Boubal (Hello CTW) 7.

Junioři: 1. Sporysch 4 b., 2. Procházka 2, 3. Církva 2 (všichni Roman Kreuziger Cycling Academy).

Ženy: 1. Hartychová (Dukla Praha), 2. Filipová (Kovo Praha), 3. Vaníčková (Brilon Racing Team).

Masters (nad 40let): 1. Vlk (CK Kramolín), 2. Ruman (Cyklo Atom), 3. Kilian (Trisport Rapid).

Velká cena RKCA, vítězové kategorií:

Žáci: Kuběna (Academie cyklistických sportů), kadetky: Cermanová (Author Team Stupno), juniorky: Slaníková, kadeti: Kohout (oba RKCA).