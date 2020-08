Premiérové Sportovní hry okresu (SHO) připravují členové výkonného výboru STOR.

Při jednání vybírali odvětví (fotbal, volejbal, florbal, národní házená, přespolní běh, cyklistika, atd.) a chtějí v polovině srpna oslovit starosty i zástupce jejich klubů, kteří by organizačně pomohli. Soutěže by se týkaly účastníků nad osmnáct let a realizované by byly na podzim. Vyvrcholení se odehraje v Hrádku a bude spojené s oceněním medailistů. (mah)