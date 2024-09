Sportovní pozvánka na víkend je ovlivněná ohlášeným extrémním deštěm. Týká se i Rokycanska, proto berte nabídku (zejména v přírodě) s rezervou. Pod střechou to bude přece jen jednodušší.

FOTBAL: v krajské 1. B třídě se Zbiroh utká v sobotu od 17 hodin s Bolevcem. Až v neděli, také od 17, zkusí Břasy vydolovat první body proti Úněšovu.

Už v pátek ráno byly zrušené všechny okresní soutěže: od mužů po přípravky (s náhradním termínem začátkem listopadu).

Pokračovat by mohly divizní soutěže mládeže. V rokycanských Husových sadech dorost FC kope v sobotu od 14 a 16.15 s Malší Roudnou. Žáci FC do 15 a 14 let mají v Hrádku za soupeře Strakonice (sobota od 10 a 12).

Ženy TJ Hrádek čeká domácí premiéra ČFL v neděli od 10.30 proti Mělníku.

HÁZENÁ: v sobotu se v rokycanské hale u zimního stadionu koná turnaj starších žákyň. Rokycany (ve spolupráci se Slavií VŠ Plzeň) se představí od 8.30, 10.45 a 15.15 hodin.

Oba dorostenecké týmy vyrážejí na jih Čech a benjamínci do Třemošné i Plzně.

NÁRODNÍ HÁZENÁ: snažší to budou mít bezpochyby oddíly s umělým povrchem.

Prvoligové ženy Ejpovic čeká v sobotu od 10.30 dohrávka s Dobruškou a v neděli od 16 hodin derby s Nezvěsticemi. Chlapi z Ejpovic vyrukují v neděli od 14.30 na Všenice!

Zajímavé to bude rovněž v oblasti. V sobotu od 16.30 dorostenci Litohlav hostí Dobřív B.

V neděli dorostenky Všenic přivítají Tymákov B už v 9.30 a po nich si to od 11 hodin rozdají muži Všenic B s Rožmitálem pod Třemšínem.

Ve 13 hodin se představí dorost Ejpovic s Přešticemi.

Od 14.00 ženy Dobříva bojují se Štěnovicemi a v 16.30 dorostenci Dobříva A s Újezdem.

FLORBAL: v rokycanské házenkářské hale v neděli od 10 a 12.20 hodin nastupují dorostenci FBC k druholigovým soubojům. Divize mužů startuje v 17 hodin a Rokycany se rvou o body s Kaplicí.

HOKEJ: v sobotu začíná krajská soutěž mužů. HC Rokycany válčí ve 14.45 s Tachovem a rezerva HK Rokycany od 17 hodin se Sušicí.