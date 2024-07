Ti nejlepší sportovci z celého světa se tentokrát sjedou do Paříže, aby právě ve francouzské metropoli rozpoutali boje o medaile v rámci už třiatřicátých letních olympijských her. Řadu želízek bude mít v olympijském ohni i Česká republika, která vyšle k řece Seině více než stovku reprezentantek a reprezentantů. Kdy jim může český fanoušek držet palce?

Celkem 112 českých sportovců si balí olympijskou kolekci a v období od 26. července do 11. srpna se chystá bít za národní barvy v rámci svých disciplín.

Mají na co navazovat. Budou totiž obhajovat hned jedenáct cenných kovů z minulé olympiády v Tokiu. Olympijskými vítězi se tehdy stali sportovní střelec Jiří Lipták, vodní slalomář Jiří Prskavec, judista Lukáš Krpálek a tenisový debl Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Vodní slalom, střelbu i tenis obohatili navíc o stříbro Lukáš Rohan, Markéta Vondroušová, která se nakonec musela ze zdravotních důvodů letošní olympiády vzdát, a David Kostelecký, čtvrté druhé místo přidal oštěpař Jakub Vadlejch.

Bronz si z Japonska přivezl fleretista Alexander Choupenitch, deblkajak Radek Šlouf a Josef Dostál a úspěch oštěpařů podtrhl Vítězslav Veselý.

Ten sice před nedávnem ukončil kariéru, většina ostatních se ale bude pokoušet o napodobení, či dokonce vylepšení předchozího úspěchu.

Oslaví další medaili?

Atleti si na své soutěže počkají až do prvního srpnového dne. Konkrétně oštěpaři i s Jakubem Vadlejchem mají naplánovanou kvalifikaci na úterý 6. srpna, finále pak bude ve čtvrtek 8. srpna.

To střelec Jiří Lipták vezme svou zbraň do ruky už o více než týden dříve. Kvalifikace trapu se je v programu 29. července, o den později se pak rozhoří finále.

30. července vpluje do vln divoké vody Jiří Prskavec, který se v olympijském kanále představí i v kayakcrossu. Lukáše Rohana čekají první metry už o tři dny dříve, tedy 27. července.

Pátek 2. srpna bude patřit Lukáši Krpálkovi, který svede souboje se svými silnými soupeři v kategorii nad 100 kilogramů. Tenisový program, v němž nebudou chybět ani čerstvé wimbledonské šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které znovu obnoví svou spolupráci v deblu, vypukne 27. července.

V pondělí 29. července vezme do ruky fleret Alexander Choupenitch, Josef Dostál si na svůj start na kilometrové trati počká do 7. srpna.

Nejen obhájci medailí se mohou prosadit

Kromě obhájců minulých vavřínů má však Česká republika ve hře řadu dalších hvězd, které se do Paříže vydávají pokusit se o vysněný úspěch.

V atletice bude mezi ty nejsledovanější patřit koulař Tomáš Staněk (kvalifikace 2. srpna), oštěpařka Nikola Ogrodníková (kvalifikace 7. srpna), výškař Jan Štefela (kvalifikace 7. srpna) či tyčkařka Amálie Švábíková (kvalifikace 5. srpna) nebo silná čtvrtkařská sestava (závody na 400 metrů začínají 4. srpna).

Zajímavým českým jménem v cyklistice je Iveta Miculyčová, úřadující mistryně Evropy ve freestyle BMX, která se divákům v Paříži ukáže 30. července, a pokud se v kvalifikaci zadaří, tak i den poté.

Vedle Josefa Dostála vkládají čeští příznivci naděje v kanoistice i do Martina Fuksy, který započne své snažení 7. srpna.

Zraky fandů plážového volejbalu zpozorní od 28. července. Česko bude mít ve hře dva páry, především pak mistry světa Ondřeje Perušiče s Davidem Schweinerem.

Dostat ještě do povědomí českých fanoušků svůj sport, tedy lukostřelbu, se pokusí světová šampionka Marie Horáčková, jež se poprvé do hry dostane vůbec jako první z českých sportovkyň a sportovců, a to už v pátek 25. července. Evropský titul zase ve své sbírce má plavkyně Barbora Seemanová, která poplave v rozplavbách 27., 28. a 30. července a také 2. srpna.

Na olympiádu se nakonec probojoval a své minulé umístění se bude snažit vylepšit lezec Adam Ondra, a to od 5. srpna.