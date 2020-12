V neděli večer se uskutečnil 1. ročník nočního MTBO závodu Rokycanský nočník. Původní plány musely být přizpůsobeny současném hygienickým opatřením. Do okolí města tak odstartovala v 16.15 první skupina se šesti závodníky a v 16.20 hodin druhá část, kde bylo pět jezdců.. Na trati dlouhé 28 km s převýšením 350 metru bylo umístěno sedm povinných kontrol (průjezd kontrolních bodů se potvrzoval fotografií) a časový limit na absolvování celého závodu byl 2,5 hodiny.

Při teplotě kolem nuly si se znalostí terénu, orientací ve tmě a s časem nejlépe poradil vítěz loňského nultého ročníku Ondra Bílek z Ejpovic časem 1:19:57 hodiny. Na druhém místě dojel Pavel Záhorec z Rokycan (čas 1:23:33) a třetí skončil Jakub Roll z Vísek (1:26:28).

Do cíle dorazilo všech 11 účastníků, ale ne vše proběhlo zcela hladce. Náročná trať se podepsala na dvou poruchách. V prvním případě se jednalo o přetržený řetěz, který v okolí nádrže Klabava zaskočil jednoho z aktérů (to znamenalo značné zdržení) a ve druhém případě závodník ve sjezdu z vrcholu Čiliny při pádu nešťastně ulomil sedlo takže posledních pět kilometrů do cíle odhodlaně dojel ve stoje. Zranění se naštěstí startujícím vyhnula.

„Děkuji všem za účast, odvahu i vynikající výkony při Rokycanském nočníku,“ zdůraznil šéf akce Vladislav Litera. Za spolek Rokybike rovněž vzdal hold všem, kteří se letos účastnili společných výjezdů a podpořili startovným úžasnou Emmičku Hájkovou.

Pokud to situace a PES dovolí, čeká nadšence ve čtvrtek 24. prosince od 10 hodin poslední letošní akce. Půjde o 5. ročník Čekání na Ježíška a součástí výjezdu bude setkání s Emmou.

Zdroj: Deník / Václav Havránek