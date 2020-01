Přebor: v minulém kole Podmokly remizovaly s Holoubkovem 9:9, Břasy B podlehly Skomelnu B 4:14, Klabava C zdolala Kornatice 10:8, Osek porazil Radnice 14:4 a Cheznovice pokořily Rokycany B 13:5.

Včera Klabava C hostila Radnice a pokračuje se dnes, kdy v 9.30 začínají zápasy: Osek – Cheznovice, Rokycany B – Skomelno B, Břasy B – Holoubkov a Podmokly – Kornatice.

Na špici je Sokol Osek s 26 body. Druhé Radnice získaly 23, třetí Cheznovice 21 bodů, atd.

Soutěž 1. třídy: minule Líšná – Dobřív 9:9, Mostiště – Holoubkov B 9:9, Kornatice B – Těně C odloženo, Osek B – Mirošov B 9:9 a Strašice B – Nevid B 11:7.

Včera na sebe narazily Osek B – Strašice B a dnes od 9.30 hrají Kornatice B – Mostiště, Nevid B – Dobřív, Líšná – Holoubkov B a Těně C – Mirošov B.

Vedoucí záloha Mirošova má náskok tří bodů před Strašicemi B.

Soutěž 2. třídy: v uplynulém dějství Zbiroh B – Skomelno C 5:13, Těně D – Kříše 15:3, Hůrky – Mirošov C 2:16 a Strašice C – Osek 16:2.

Zbiroh B – Strašice C a Kříše – Hůrky se utkali už včera.

Dnes: v 9.30 Osek C – Těně D a v 15 hodin Mirošov C – Skomelno C.

V čele jsou Těně D a Skomelno C (shodně po 24 bodech).

Soutěž 3. třídy: Zbiroh C – Skomelno E 5:13, Volduchy – Radnice B 18:0, Skomelno D – Kříše 2:16, Holoubkov C – Osek D 14:4 a Hůrky B – Mostiště B 11:7.

Včera se hrály zápasy: Osek D – Skomelno D, Kříše B – Strašice D.

Dnes v půl desáté Mostiště B – Skomelno E, Radnice B – Zbiroh C a Hůrky B – Holoubkov C.

Vedou suverénně Volduchy, neboť dosud neztratily ani bod.