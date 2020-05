Je spoustu sportovců, kteří zasvětí celý život jednomu sportu. Pro dvaadvacetiletého Jakuba Válu byl vášní vždy volejbal.

Jakub začínal pod vysokou sítí v deseti letech. Chvíli působil v Mirošově a ve čtrnácti se přesunul do krajské metropole. V šestkovém volejbale to dotáhl až do II. ligyv dresu USK Slavia Plzeň. Dlouhodobě se však věnoval i plážovému volejbalu a před dvěma lety se rozhodl, že zůstane jen na písku. „Sám jsem cítil, že mé tělo by nebylo schopné vydržet neustálé střídání mezi dvěma různými povrchy,“ vysvětluje Vála.

Jeho rozhodnutí navíc bylo podpořeno úspěchy v beach volejbalu. Zúčastnil se MS hráčů do 21 let ve švýcarském Lucernu v roce 2016. V páru s Filipem Šťastným skončili v obří konkurenci na 17. místě. Zahráli si proti Norům, za které nastoupila současná světová jednička Anders Berntsen Mol. Před dvěma lety pak Vála startoval na univerzitním mistrovství světa v Mnichově. Nastupuje třetím rokem v barvách celku Beach Service. Největším úspěchem je loňské 5. místo z mistrovství České republiky v páru s Ondřejem Rédlem, dalším rokycanským rodákem.

Novým Jakubovým parťákem je osmnáctiletý Adam Štoček z Prahy. „Je to pro mě výzva, protože doposud jsem měl daleko starší spoluhráče. Zároveň budu mít ve dvojici někoho mladšího a můžu mít hlavní slovo,“ pyšní se jinak skromný dlouhán. V posledním roce se Vála díky volejbalu dostal do Ománu na turnaj nižší světové série, kde mezi světovou smetánkou skončil na páté příčce. Kromě arabského státu si loni zahrál i v Izraeli, Polsku, Slovinsku a Rakousku.

Plážový volejbal zabírá Jakubovi spoustu času, přesto se stíhá věnovat i vzdělání. Třetím rokem studuje na strojní fakultě ČVUT v Praze. Stejně jako jiní studenti, musí se také vypořádat s distanční výukou. „Máme posunuté zkoušky a státnice vycházejí na přelom srpna a září,“ vysvětluje Jakub, který to má z bytu do školy 200 metrů. Při stálém denním režimu trénuje přes léto téměř každý den, v zimních měsících až pětkrát do týdne. „Dávám svému programu řád, ale největším předpokladem je mít tolerantní přítelkyni,“ svěřuje se.

Válův sen je vylepšení 5. pozice z mistrovství republiky a zisk některé z medailí. Na otázku, jak toho může dosáhnout a ještě se zlepšovat odpověděl, že musí zapracovat na psychické stránce a trávit víc času v posilovně.

Kromě volejbalu si Jakub rád zahraje tenis nebo nohejbal. S přítelkyní Míšou stíhají cestovat. Před pandemií koronaviru se podívali do španělské Andalusie. Přes zimu Vála vytáhne lyže a vyrazí na hory. Těžko se mu ale divit, že daleko raději má léto a písek, neboť tato kombinace pro něj ve sportovním světě znamená maximum.