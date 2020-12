Vynikající vytrvalec (mimochodem do dneška drží traťový rekord Vánočního krosu v Mýtě) a před pár lety mu podala pomocnou ruku obec. Konkrétně Radek Škrdlant, který nyní patří do organizačního štábu.

REKORDNÍ ROK 2020

Letošní ročník se nerodil vůbec lehce. Koronavir se postaral o odložení v klasickém termínu na konci října. Vyšlo to až v prosinci, ovšem stálo to za to! Zejména, když akce byla zároveň šampionátem kraje v krosu.

ŠIMON V DRESU CHODŮ

Mezi aktéry nemohl chybět Šimon Ekl. Příslušník sportovně založené rodiny, který závodí za Domažlice: „Panuje tu obrovská spokojenost, jak jsme to zvládli po organizační stránce. Byli jsme pochváleni jak od závodníků, tak od funkcionářů ze svazu. Trať byla perfektní, dali jsme si s tím práci. Šéf Plzeňského atletického svazu řekl, že by si zde dokázal představit i republikové mistrovství v krosu, čehož si moc vážíme.“

NADŠENÍ REPREZENTANTI

Do vesnice přijeli špičkoví závodníci. Třeba týmový mistr světa do vrchu Kovář, reprezentanti Hrochová, Davidík a lze říci, že to byl nejlépe obsazený atletický závod na našem okrese v tomhle století.

Jáchym Kovář i Tereza Hrochová si pochvalovali skvělou přípravu na republikový šampionát. „Měli šanci se na Bukově rozzávodit. Trať se jim líbila, byla dost drsná a technická s množstvím zatáček a kořenů. Museli jsme přitom vyhovět hygienickým požadavkům. Doběhla kategorie, hned se vyhlašovaly výsledky, takže jsme dodrželi jsme normu 50 lidí na jednom místě,“ dodal Šimon.

SKVĚLÉ ČASY

Na mistrovství Plzeňského kraje v krosu v Plískově u Zbirohu nevydržely dosud nejlepší časy.

V hlavním závodě na 8,5 km překonal letitý rekord závodu (39. ročníku Běhu Bukovem) Jáchym Kovář z Dukly Praha. Krajský titul si zajistil celkově druhý Jakub Davidík ze Stříbra.

V ženském závodě na poloviční trati se dařilo české reprezentantce Tereze Hrochové ze Škody Plzeň, která rovněž překonala ženský rekord závodu.

Čtyřiadvacetiletá medailistka z mistrovství ČR v půlmaratonu, MČR na dráze v Plzni a účastnice mistrovství světa v půlmaratonu zvažovala účast na víkendovém mistrovství ČR v krosu v Běchovicích..

Klání mílařů mužů ovládl Maxmilián Matolín z Dukly Praha. Krajským mistrem se stal Pavel Štěpáník ze Škody Plzeň.

Výsledky mistrovství Plzeňského kraje v krosu: Mladší žáci (1530 metrů) – 1. Kraus (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín) 6:15, 2. Bíba (Triatlonová akademie Plzeň) 6:18, 3. O. Špiroch (TJ Baník Stříbro) 6:29.

Mladší žákyně (1530 metrů): 1. Pernicová (LBK Železná Ruda) 6:53, 2. Bieliková (AK Škoda Plzeň) 6:55, 3. Haladová (Atletika Klatovy) 7:07, … 12. Lucie Vinšová 8:06, 17. Karolína Krejčová (obě Falcon Rokycany) 8:25.

Starší žáci (2250 metrů) – 1. J. Špiroch (TJ Baník Stříbro) 8:39, 2. M. Pergler (TJ Baník Stříbro 8:41, 3. Škarban (AK Škoda Plzeň) 8:42, … 8. Viktor Komas 9:12, 18. Stanislav Růžička (oba Falcon Rokycany) 11:05.

Starší žákyně (2250 metrů) – 1. Dvořáková (Dukla Praha) 10:02, 2. Burlová (TJ Baník Stříbro) 10:19, 3. Lošťáková (Počerady) 10:28, … 11. Aneta Bittnerová (Falcon Rokycany) 11:38.

Dorostenci (2250 metrů) – 1. Špale (AK Škoda Plzeň) 8:57, 2. J. Pergler (AC Domažlice) 9:05, 3. Bíman (AK Škoda Plzeň) 9:09.

Dorostenky (2250 metrů) – 1. Přikrylová (Aritma Praha) 9:30, 2. Vimmerová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín) 9:47, 3. Schwarczová (AK Škoda Plzeň 10:13.

Junioři (4260 metrů) – 1. Carpentier (AK Škoda Plzeň) 16:11, 2. Matěj (Triatlonová akademie Plzeň 16:30, 3. Gabriško (TJ Baník Stříbro) 16:42.

Juniorky (2250 metrů) – 1. Bečvářová (AK Škoda Plzeň) 9:54, 2. Stupková (Triatlonová akademie Plzeň) 10:25.

Mílaři muži (4260 metrů) – 1. Matolín (Dukla Praha) 15:09, 2. Štěpáník (AK Škoda Plzeň) 15:16, 3. Trávníček (TJ Baník Stříbro) 15:34.

Muži (8520 metrů) – 1. Kovář (Dukla Praha) 28:13, 2. Davidík (TJ Baník Stříbro) 30:23, 3. Jaša (AK Škoda Plzeň) 31:05, 4. Flašar (SK Čtyři Dvory České Budějovice) 31:28, 5. Jan Šneberger (AC Falcon Rokycany) 31:49, 6. Šimon Ekl (Domažlice) 32:03.

Ženy (4260 metrů) – 1. Hrochová (AK Škoda Plzeň) 15:46, 2. Podpěrová (Dukla Praha) 17:38, 3. Suráková (AK Škoda Plzeň) 18:07, … 8. Zlata Lukášková 21:13, 11. Barbora Divišová (obě Falcon Rokycany) 22:22.