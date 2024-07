Dominik Rejthar dnes 17:12

Kvinteto hráčů Plzně Kryštof Šesták, Jakub Homolka, Šimon Levý, Matěj Bílek a Dominik Purkart má za sebou Mistrovství Evropy divize II. do 21 let, které hostilo švýcarské město Lausanne. V konkurenci dvou britských národních týmů Skotska a Walesu, domácího Švýcarska a Finska bojovala česká reprezentace o postup do divize I. a o účast na MS juniorů, které se uskuteční v příštím roce.