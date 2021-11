Mladý závodník Author Teamu Stupno pojede i nedělní pokračování Světového poháru v Táboře.

Start na mistrovství Evropy v cyklokrosu byl pro juniora Maximilána Kerla prvním velkým závodem na mezinárodní scéně. | Foto: fcb Author Teamu Stupno

Plzeň - V Nizozemsku, ale nikoliv na písku a na rovině, ale na rozbahněném kopci Col du Vam nedaleko města Wijster zažil premiéru na mistrovství Evropy v cyklokrosu junior Maximilán Kerl. Pro mladého závodníka Author Teamu Stupno šlo o první start na významné mezinárodní akci. Velmi těžká, silová trať bez hravých pasáží však Kerlovi nesedla a do cíle se protrápil na 40.místě jako čtvrtý z českých juniorů. Už záhy ale může dosažený výsledek vylepšit. Svěřenec Jana Rajcharta byl totiž nominován i do nedělního pokračování Světového poháru v Táboře. Český dres tu v závodě mužů do 23 let oblékne i klatovský rodák Matyáš Fiala.