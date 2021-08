Na západě Čech se představili elitní závodníci bojující o republikové tituly, zkušení borci zápolící o vítězství v dané věkové kategorii (Age Group), ale také „obyčejní“ smrtelníci - hobbíci, kteří si chtěli v rámci nesoutěžní kategorie OPEN/FUN tento relativně mladý, ale celosvětově stále oblíbenější sport, zkusit.

Mistrovství České republiky v OCR - Klatovy 2021.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Zapomenout by se nemělo ani na děti, neboť ty ve městě pod Černou věží soutěžily v rámci oficiálního mistrovství České republiky dětí v překážkových bězích. A že jich v Klatovech nebylo úplně málo…

Vítězi na 400 metrů se stali Svoboda a závodnice ze severu

Celá show začala pátečním závodem 400 metrů Stadion, který se v historii národního šampionátu konal teprve podruhé. Premiéru si mimochodem odbyl v loňském roce právě v Klatovech. Na atletickém oválu si s překážkami, při jejichž zdolávání se chyby neodpouštěly, nejrychleji poradil Vít Svoboda, který ovládl elitní kategorii mužů a stal se mistrem ČR v této kratší, zato velice náročné disciplíně.

Mistrovství České republiky v OCR - Klatovy 2021 - druhá část.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Mezi ženami se českou šampionkou stala Lucie Königová, která sice skončila až druhá, avšak pouze za Ulrikke Evensen z Dánska, jež se stala vítězkou závodu, ale vzhledem k odlišné národnosti nemohla získat tuzemský republikový titul.

Proslov starosty a první zkušenost s pekelnou překážkou

V sobotu na aktéry čekal v parném letním počasí tříkilometrový závod s desítkami náročných překážek. Závodníkům i závodnicím dal pořádně zabrat především Vyndavač z dílny Překážkáče. Spousta běžců či běžkyň na této nesmírně náročné překážce přišla o svého žolíka (pokud jej měli k dispozici).

„Šílený, těžký,“ nechal se slyšet jeden ze závodníků ve své kategorii Age Group Václav Anděl. A během závodu se přidávali další. Vyndavač byl zkrátka masakr, který zvládli jen ti nejlepší z nejlepších.

Zdroj: Youtube

Ještě před začátkem si však slovo vzal starosta Klatov Rudolf Salvetr, který připomněl loňský ročník, ocenil práci pořadatelů i dobrovolníků a popřál úspěšné mistrovství. Zároveň rovnou pozval na příští šampionát, který by měly potřetí za sebou hostit právě Klatovy.

Mistrem České republiky se pro rok 2021 v závodě 3K stal zkušený závodník Pavel Krejčí, který porazil druhého Petra Dorňáka o necelých 26 vteřin.

Zdroj: Youtube

Ženský závod ovládla usměvavá Stanislava Babušková, která se na posledních překážkách sice přetahovala s atletkou Terezou Schejbalovou, ale díky brilantní fyzické kondici i taktické připravenosti si nakonec pro titul šampionky doběhla s téměř čtyřminutovým náskokem. A jelikož třetí skončila Evensen, druhou českou vicemistryní se stala čtvrtá v pořadí Michaela Matúšová.

Zase ta Evensen… a štafetová novinka

Poslední den šampionátu byl hlavním středobodem zájmu závod na dvanáct kilometrů (12K). S nesmírně obtížnými překážkami i nečekanou nepřízní počasí se nejlépe vypořádal Patrik Stupka. Stříbro bral stejně jako v závodě na tři kilometry Petr Dorňák a bronzovou příčku vybojoval Petr Vinický.

Mistrovství České republiky v OCR - Klatovy 2021 - 1. částZdroj: Deník/Martin Mangl

Roli favoritky v ženské elitní kategorii potvrdila dánská závodnice Ulrikke Evensen, která si tak na sever Evropy odvezla z individuálních závodů dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Mistryní ČR se v této královské disciplíně stala stejně jako v závodě na tři kilometry Stanislava Babušková.

Zdroj: Youtube

Ačkoliv skončila celkově čtvrtá, stříbro vybojovala Anna Pavelková a bronz Lenka Butorová (celkově pátá). Třetí nejrychlejší ženou totiž byla Astrid Martin, krajanka Ulrikke Evensen.

Mistrovství České republiky v OCR - Klatovy 2021.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Novinkou letošního mistrovství byly závody mužských, ženských, ale i smíšených tříčlenných štafet. Ty se skládaly z rychlostních, technických, silových a společných úseků. V ženských štafetách kralovaly Dánky před druhými Plzeňskými Xenami z klubu Fénix Plzeň a třetí Teslou s kapitánkou Ladislavou Jeřábkovou. Mužskou kategorii ovládl Rehasport v čele s Adamem Volákem, druhý skončil Edgar.team Jaroslava Babáka a třetí Sweep OCR. Ve smíšených štafetách se nejvíce dařilo družstvu Predator Workout Brno.

Zdroj: Youtube

V neděli to všechno skončilo. Pro tři dny parádní sportovní zábavy pořadatelé pracovali celý rok. Ale stálo to za to. „Naložili jsme si letos na záda víc než kdy jindy. Jenže po dvou sezonách s minimem závodů jsme vám to chtěli vynahradit,“ uvedla Kristína Málková, předsedkyně České asociace překážkových sportů a připomněla tím starosti a zákazy v koronavirové době.

Mistrovství České republiky v OCR - Klatovy 2021.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Je za námi pořádná jízda pěti závodů ve třech dnech, která nám dala zabrat a neobešla se bez určité míry chaosu, rychlé improvizace a zase pár nových chyb a poučení,“ pokračovala v prohlášení na facebookových stránkách ČAPS, a pak děkovala „Děkujeme všem závodníkům i rodičům malých závodníků za trpělivost a podněty ke zlepšení do příště, zapracujeme na tom,“ slíbila.

Zdroj: Youtube

„Děkujeme i Městu Klatovy, všem partnerům, participujícím sériím a Armádě ČR, že jste nás i v téhle době podrželi a společně jsme mohli uspořádat další nezapomenutelný víkend. Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu a věnovali nám svůj volný čas i energii. A já osobně děkuji celému organizačnímu týmu,“ dodala.

A velkou práci pořadatelů ocenili i samotní závodníci. „Byl to nejlepší a nejkvalitnější OCR závod sezony,“ napsal mimo jiné Jakub Jakoubek, účastník MČR. „Byla jsem na této akci poprvé a klobouk dolů, paráda! Jsem nadšená a těším se na příště,“ přidala se jedna z dalších závodnic.

MČR OCR 2021 - druhá část fotogalerie

Mimochodem, atmosféru závodu si vyzkoušela i jedna známá tvář. A sice Olga Roučková, česká hvězda motorsportu a účastnice slavné Rallye Dakar.

Zdroj: Youtube

Výsledky závodů elitních kategorií a štafet

TOP 3 400 metrů Stadion – elita muži: 1. Vít Svoboda (Challenger), 2. Tomáš Tvrdík (bez klubové příslušnosti), 3. Jaroslav Nový (Czech Multisport Coaching), elita ženy: 1. Ulrikke Evensen (Dánsko), 2. Lucie Königová (mistryně ČR), 3. Tereza Lomnická (vicemistryně ČR), 4. Lenka Butorová (2. vicemistryně ČR, 2 be winner).

TOP 3 3K – elita muži: 1. Pavel Krejčí (OcrGrip.cz), 2. Petr Dorňák (Rehasport Team), 3. Štěpán Karel (Edgar.team), elita ženy: 1. Stanislava Babušková (Rehasport Team), 2. Tereza Schejbalová (Česká reprezentace OCR), 3. Ulrikke Evensen (Dánsko), 4. Michaela Matúšová (bez klubové příslušnosti).

TOP 3 12K – elita muži: 1. Patrik Stupka (Cyklospinn), 2. Petr Dorňák (Rehasport Team), 3. Petr Vinický (Dolní Bousov, Mladá Boleslav), elita ženy: 1. Ulrikke Evensen (Dánsko), 2. Stanislava Babušková (mistryně ČR, Rehasport Team), 3. Astrid Martin (Dánsko), 4. Anna Pavelková (vicemistryně ČR, Casia Excalibur Race Team), 5. Lenka Butorová (2. vicemistryně ČR, 2 be winner).

Výsledky štafet – muži: 1. Rehasport, 2. Edgar.team, 3. Sweep OCR, ženy: 1. Dánsko, 2. Plzeňské Xeny, 3. Tesla, smíšené štafety: 1. Predator Workout Brno, 2. Marek Matúš a spol., 3. Ski Run Čakovice.

Kompletní výsledky závodů v elitních i otevřených FUN kategoriích, kategoriích Age Group i dětských závodů najdete ZDE.