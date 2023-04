Měsíce usilování se změnily v realitu. Velká cena Kion group zahájila Pohár Plzeňského kraje horských kol, ale také v kategoriích gravel a běh, letos pod značkou AC Heating Cup.

Závod ve Stříbře zahájil letošní AC Heating Cup. | Foto: Pavel Křikava

„Bylo to silné, větrné, deštivé, ale krásné, a my všem závoďákům i organizátorům děkujeme,“ komentoval úvodní dějství desetidílné série její šéf Ondřej Paur.

Pohár se na vrch u Stříbra vrátil po letité pauze, startovalo 226 závodníků.

Sport je radost v každém věku.Zdroj: Pavel Křikava

Premiérový duel na gravel kolech vyhrál suverénní Petr Stehlík z týmu Canyon Nortwave. Z žen našla odvahu k startu jen Martina Rybářová (CK Loko Rakovník). Závody v big cross country na delším okruhu bez náročnější techniky či skoků ovládli David Dvořák (Mondraker), Libor Morgenstein (Kola Pakandl) a Miroslav Kobes (Velosport Domažlice). Z žen pak Alena Rumanová s Kateřinou Bergerovou. Mezi běžci si prvenství vybojovali Karel Jukl z SV Stříbro a Lucie Rudlofová (Kion group).

Odpolední program byl vyhrazen cross country (XCO) a u Stříbra se týden před startem Českého poháru střetla kvalitní konkurence. V závodě mužů triumfoval Jan Rajchart, nejspíš naposledy v dresu týmu Gapp system – Kolofix. Start stihl jen tak tak. „Kolo jsem předtím půjčil přítelkyni na big céčko. Skončila druhá, což bylo fajn, ale do svého závodu jsem šel bez rozjíždění,“ vyprávěl Rajchart. „První okruhy docela bolely, ale musel jsem se do toho opřít, abych odrazil útok Honzy Beneše. To se povedlo, ale zadarmo to nebylo,“ podotkl vítěz. Druhý Beneš za ním zaostal o 55 sekund.

Cílem projel Jan Rajchart jako vítěz po zadním kole.Zdroj: Pavel Křikava

Další díl AC Heating Cupu se uskuteční 23. dubna v Městě Touškově, ale pouze pro kategorie XCO. Více na pal-mtb.cz.

Velká cena Kion group

1. závod AC Heating Cupu

Běh

Muži: 1. Jukl (SV Stříbro) 25:22 min., 2. Poláček (Stříbro RCF) 28:47, 3. Hojda (MS Bike Academy) 30:12.

Ženy: 1. Rudlofová (Kion group) 30:48, 2. Švarcová (kola-bbm.cz) 32:01, 3. Hanzlová 34:54.

Gravel

Muži: 1. Stehlík (Canyon Nortwave MTB Team) 2:09:21 hod., 2. Vlk (CK Kramolín) 1:54:59 (-1 kolo), 3. Šťáva (AC Ctiboř) 2:07:25 (-1 kolo).

Ženy: 1. Rybářová (CK Loko Rakovník) 2:14:05.

BCO

Muži (5 okruhů)

Expert (19 - 34): 1. Dvořák (Mondraker Racing team) 1:43:34 hod., 2. Toman (Lapierre Kola Váchal) 1:44:18, 3. D. Tyrner (Kola Pakandl) 1:54:18.

Masters 35 (35 - 49): 1. Morgenstein 1:44:32, 2. Pakandl 1:47:26 (oba Kola Pakandl), 3. Dobrý (CK Loko Rakovník) 1:55:06.

Masters 50 (50 let a st.): 1. Kobes (Velosport Domažlice) 1:47:03, 2. Janda (Cyklo Atom) 1:48:52, 3. Tomášek (Winpeaks) 2:04:31.

Ženy

19 - 34 let (4 okruhy): 1. Bergerová (CK Carla Kup kolo) 1:57:16, 2. Křížová (Author Team Stupno) 2:21:03.

35 let a st (3 okruhy): 1. Rumanová (Plzeň v žíle) 1:46:23.

XCO

Muži (19 let a st., 5 kol): 1. Rajchart (Gapp System - Kolofix) 1:08:53 hod., 2. Beneš (Ski a Bike Radotín) 1:09:48, 3. Řehák (Expres CZ - Tufo Kolín) 1:14:25.

Junioři (17 - 18, 4 kola): 1. Šmíd (Author Team Stupno) 56:45 min., 2. Veber (Merida Bike Ranch Junior) 1:01:59, 3. Totzauer (Author Team Stupno) 1:18:18.

Kadeti (15 - 15, 3 okruhy): 1. Hřebejk (Expres CZ Tufo Kolín) 42:52, 2. Kukla 43:20, 3. Kolář 43:50 (oba Adastra Cycling Team).

Ženy (19 a st., 3 okruhy): 1. Vaverková (COPR TJ Přeštice) 50:39.

Juniorky (17 - 18, 3 okruhy): 1. Jurová (Expres CZ Tufo Kolín) 51:40.

Kadetky (15 - 16, 2 okruhy): 1. Grohová (Author Team Stupno) 30:52, 2. Drhová (Expres CZ Tufo Kolín) 32:29, 3. Faltysová (Adastra Cycling Team) 33:42.