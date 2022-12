„Je to velmi emotivní okamžik. Na Quick Step budu mít spoustu krásných vzpomínek,“ uvedl Zdeněk Štybar anglicky v nahrávce, která se objevila na jeho facebookovém profilu minulý týden.

Natočil ji po posledním závodě v dresu vlčí smečky, jak se Quick Stepu v pelotonu přezdívá, kterým byl Memoriál Franka Vandenbroucka v belgickém Binche.

Jedna významná etapa cyklisty, jenž začínal pod vedením svého otce ve Stříbře, končí. Ale další má před sebou. Od ledna bude Štybar závodit za australskou stáj BikeExchange-Jayco, kde s ním počítají hlavně do jednodenních závodů a klasik.

Ale pojďme ještě zpátky ke Quick Stepu, který Štybarovi přirostl k srdci. „Mám to tady opravdu rád, těžko se mi hledají slova,“ popisoval Štybar. „Osudovým okamžikem bylo už to, když jsem podepsal první smlouvu s Quick Stepem,“ vyznal se.

A při otázce na svůj první závod v dresu belgické stáje reagoval rychle – byl to etapový závod Four Days of Dunkerque. „V celkovém pořadí jsem byl třetí,“ jasně si vybavil závod z května 2011.

„Byl to velký moment kariéry. Přesvědčil jsem se, že jsem zvolil správný tým,“ pokračoval Štybar.

Česká cyklistika? Máme tady nadějné kluky, ale ne každý se prosadí, říká Štybar

V začátcích stále ještě kombinoval silnici s cyklokrosem, v němž je trojnásobným mistrem světa (2010, 2011 a 2014).

V sezoně před posledním titulem už ale naplno přestoupil na silnici. „Byl jsem hodně na vážkách, jestli to zvládnu. Najednou jsem se ocitl mezi těmi velkými jmény,“ přiznal teď s odstupem času Štybar.

Ale hned na jaře dojel šestý v prestižním závodě Paříž – Roubaix, přestože ho zbrzdila kolize s neopatrným divákem. „Tam jsem se utvrdil, že to i na silnici zvládnu,“ usmál se český cyklista. V roce 2013 vyhrál i etapový závod Eneco Tour a etapu na Vueltě.

Jeho doménou však byly především jednorázové klasiky, vyhrál Strade Bianche (2015), Omloop Het Nieuwsblad (2019),E3 BinckBank Classic (2019), ale také se může pochlubit i vítězstvím v etapě na nejslavnějším závodě Tour de France (2015).

„Tým Quick Step pro mě byl jako rodina. Získal jsem tady spoustu přátel na celý život. Chtěl bych všem poděkoval, že jsem tady s nimi mohl být,“ uzavřel Zdeněk Štybar emotivní nahrávku.

Na další závody už vyrazí v barvách australské stáje BikeExchange-Jayco a počítá s tím, že se bude víc věnovat i cyklokrosu. Velkým lákadlem pro Štybara je start na cyklokrosovém MS v Táboře a na OH v Paříži v roce 2024.