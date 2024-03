Osmý ročník orientačního závodu přitáhl na start 42 účastníků. Na trase východně od Losiné je čekalo patnáct různě bodovaných kontrol.

Letošní ročník zavedl účastníky východně od Losiné až do brdských lesů. | Foto: Michaela Vítová

Dopředu toho příliš nevědí. Vyzvednou si mapu s vyznačenými kontrolami a pak osedlají horské kolo či koloběžku a vyrazí. Vstříc osmému ročníku Radoušova bloudění ze sportovního areálu v Losiné vyjelo 42 závodníků. Jejich úkolem bylo v limitu čtyř hodin najít co nejvíce kontrol a nasbírat tím soutěžní body.

Na trase letošního závodu bylo patnáct různě bodovaných kontrol.Zdroj: Michaela Vítová

Nejlépe si s trasou poradil Petr Marusič (Chromý koně), který v čase 3:49:00 hodiny objel 14 z 15 kontrolních stanovišť a získal 250 bodů. Přitom ujel kolem 70 kilometrů. Stejně bodů posbíral i Ondřej Brabec z Plzně, jenže penalizace za překročení limitu ho srazila na druhou příčku. Třetí absolutně skončil s 214 body a přetaženým limitem Zdeněk Rubáš (AC Sparta).

Nejlepší ženou byla Jitka Gartnerová z Teplic (165 b., 4:06:20).

„Jak vítěz Petr Marusič, tak druhý Ondřej Brabec záměrně vynechali první kontrolu, která byla hodnocena jen deseti body, ale byla umístěná v údolí Kornatického potoka pod zříceninou hradu Homberk a neumožňovala jednoduchý postup dále. Což se ukázalo jako správné rozhodnutí,“ říká hlavní organizátor Martin Vít z Radyně bike teamu.

Hlavní organizátor závodu Martin Vít (vlevo).Zdroj: Michaela Vítová

Každoročně mění trasu závodu, umístění kontrol a účastníky zavádí na místa, kam běžně nezavítají. Letos Vít poslal bikery a trio na koloběžkách východně od Losiné až do Brd.

„Stihnul jsem ujet 45 kilometrů, nastoupat 650 metrů a objet osm kontrol z patnácti,“ svěřil se na sociálních sítích třeba nejlepší z koloběžkařů Tomáš Hájek.

Nejvzdálenější kontrola byla u mohutné 190 let staré jedle bělokoré uprostřed brdských lesů nedaleko Trokavce. K jejímu nalezení museli závodníci prokázat kromě orientace v mapě i schopnost dohledat místo v lese podle známého azimutu a vzdálenosti. Což platilo i u pěti dalších kontrol.

„Cílem bylo do závodu vnést nový dobrodružný prvek. A konečně se také povedlo postavit závod tak, aby jej nestihl objet ani vítěz,“ konstatuje Martin Vít. „Obdiv si zaslouží úplně všichni závodníci, kteří vedle práce s mapou a buzolou čelili rozbahněným cestám, podmáčeným loukám a brodům,“ uzavírá Vít.

Celkový vítěz Petr Marusič (vlevo).Zdroj: Michaela Vítová

Radoušovo bloudění 2024

Výsledky, muži do 40 let: 1. Brabec (Plzeň, 4:03:50 hod.) 241 b., 2. Jindra (TJ Union Plzeň, 3:53:20) 190, 3. Auterský (RadyneBike.cz, 4:24:28) 178b, nad 40 let: 1. Marusič (Chromý koně, 3:49:00) 250, 2. Rubáš (AC Sparta, 4:02:55) 214, 3. Hošek (PBB Plzeň,3:30:54 ) 210.

Ženy: 1. Gartnerová (Kološrotky Teplice, 4:05:20) 165 b., 2. Baťková (Losiná, 3:51:26) 130, 3. Berková (Jarmary Letkov, 3:44:50) 120.

Koloběžky: 1. Hájek (Chrti Holoubkov, 3:48:08) 120 b., 2-3. Jun a Říšová (oba Bez pedálů, 3:50:35) 90.