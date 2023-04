/FOTOGALERIE, VIDEO/ Byla to nervy drásající bitva až do posledních metrů. Prakticky od začátku až do konce 57. ročníku Rallye Šumava Klatovy byla v čele posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech – Petr Uhel (Ford Focus WRC), ale před poslední rychlostní zkouškou stáhl úřadující český šampion Jan Kopecký jedoucí se zbrusu novou Škodou Fabií RS Rally2 manko na svého věčného rivala na pouhou půl vteřinu.

Václav Pech na trati 57. Rallye Šumava Klatovy. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Byly to nervy, jelo se nadoraz,“ přiznal Václav Pech, jenž v cíli zářil štěstím. V posledním rychlostním testu Sobětice – Křížovice opět zatáhl a těsný náskok ještě malinko navýšil na tři a půl vteřiny. „V poslední erzetě nám vyšlo úplně všechno,“ pochvaloval si Pech. „Oba jsme zvolili stejné gumy, před startem začalo pršet, takže se trať proměnila v kluziště. Jsem rád, že jsme to zvládli až do konce bez větší jezdecké chyby,“ potěšilo 46letého plzeňského jezdce.

Pech byl na čele už po pátečním prologu na ikonickém Klatovském okruhu (Čínov), v sobotu dopoledne sice na chvilku před sebe pustil Kopeckého, ale brzy se na první místo opět vrátil. A i když se jelo ve vteřinových odstupech, těsný náskok uhájil až do cíle. „Zvlášť v neděli to byla obrovská loterie, chvilku pršelo, pak mrholilo, někde to uschlo. Pořád se to motalo, jely různé varianty pneumatik,“ popisoval záludnosti dobře známé trati, kde startoval poprvé již před pětadvaceti lety.

Václav Pech vyhrál 57. ročník Rallye Šumava Klatovy.Zdroj: Jindřich Schovanec

V neděli slavil svůj šestý triumf na šumavské rallye, předtím se tady radoval v letech 2007, 2009, 2013, 2014 a 2019. První dva triumfy byly s Mitsubishi Lancer Evo IX, pak dvakrát vyhrál s Mini Cooperem a naposledy s Fordem Fiesta R5, teď tedy přidal i vítězství s Fordem Focus WRC.

Kopecký zlatý hattrick nepřidal, skončil na druhém místě

Poslední dva ročníky ovládl Jan Kopecký, který se tentokrát musel spokojit se druhým místem, ale i to mu stačilo, aby se posunul do čela průběžného pořadí mistrovství ČR před Filipa Mareše, který nedokončil sobotní etapu.

Jan Kopecký na cílové rampě.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Nedá se nic dělat. Na předposlední rychlostní zkoušce jsme ho (Václava Pecha) doletěli, ale na té poslední byl hrozně rychlý. Jsme ale v cíli, bylo to náročné, ale jsme spokojení," hlásil Jan Kopecký po dojezdu posledního měřeného úseku.

Filip Mareš, jenž nedokončil sobotní etapu, pomohl na bronzový stupínek mladíkovi Dominiku Stříteskému (Škoda Fabia R5). „Trochu nám to spadlo do klína, ale jsme za to samozřejmě rádi,“ říkal České televizi Dominik Stříteský.

Čtvrtý byl další z mladíků s Fabií Adam Březík a na pátou příčku se skvělou stíhací jízdou propracoval blovický Václav Kopáček, jenž dostal v pátek na Čínově (Klatovský okruh) třicetivteřinovou penalizaci. Ze závodníků z regionu ještě dojel Karel Trněný z Meclova (Ford Fiesta R5) na dvanáctém místě, o dvě příčky za ním skončil mladý Jakub Jirovec s kultovním vozem Alpine A110 RGT. Na dalších místech se seřadili plzeňský soutěžák Viktor Szabó (Škoda Fabia R5) a klatovský Jan Talaš (Peugeot 208 R2).

Videogalerie z 57. ročníku Rallye Šumava Klatovy

