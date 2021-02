Minulých deset dní se Kateřina Razýmová připravovala v Rakousku, odkud včera zamířila do německého Oberstdorfu, kde záhy začne mistrovství světa v běhu na lyžích (24. 2. – 7. 3.).

„Abych po příjezdu do Německa nemusela do karantény, tak jsem deset dní předtím nemohla pobývat doma v Česku, a proto jsme odjeli trénovat do Ramsau,“ vysvětluje 29letá reprezentantka a jednička českého týmu na šampionátu.

Všudypřítomné roušky a anticovidové testy bere závodnice původem z Postřekova na Domažlicku už jako samozřejmost.

Do špičky pronikla Razýmová už loni, když ve Světovém poháru skončila pětkrát v elitní desítce. Ve finské Ruce běžela dokonce o medaili, aby nakonec byla pátá. A v téhle sezoně znovu ukázala výkonnost světového kalibru.

Třeba ve finálové etapě Tour de Ski vyběhla Razýmová cílovou sjezdovku Alpe Cermis jako šestá a celkově byla desátá. „Šesté místo z Alpe Cermis je vysoko, ale ještě výš je desátá příčka z nedávné desítky volně ve Falunu. Na medaili mi chybělo patnáct vteřin a na rozdíl od Tour de Ski tam byla kompletní konkurence včetně skandinávských závodnic,“ podotkla inženýrka ekonomie žijící s manželem a trenérem Vladislavem Razýmem mladším u Plzně.

Odložení Světového poháru v Novém Městě na Moravě kvůli zhoršující se epidemické situaci u nás považuje před mistrovstvím světa jen za drobnou komplikaci.

„S Novým Městem jsme sice počítali, domácí svěťák měl být jedním z vrcholů sezony, ale to že se neuskuteční, jsme věděli s nějakým předstihem, takže bylo možné program přizpůsobit. Komplikace je to snad jen v tom, že jsme si nemohli zazávodit,“ míní členka plzeňského Sport Clubu.

Individuální sprinty, které mistrovství v Oberstdorfu zahájí, Razýmová vynechá, ale do všech dalších disciplín by měla nastoupit. „Začnu sobotním skiatlonem a hned další den jedu týmový sprint. Není to úplně moje volba, ale taková je předběžná domluva s trenéry. Pak přijde desítka, štafety a třicítka,“ nastiňuje svůj program v bojích o světové tituly.

Do závodů půjde s očekáváním. „Jsem zvědavá na skiatlon a víc se těším na desítku skejtem než na třicítku klasicky. Ale ono je to vždy o momentálním rozpoložení. Někdy se cítím líp ve skejtu, jindy na klasice a své šance v obou stylech vidím zhruba stejně,“ tvrdí nejžhavější české želízko pro Oberstdorf.

A dlouho rozmýšlí, pokud má říct jen jeden závod, na který si nejvíc věří.

„Zaměřením jsem sice vytrvalec, nicméně třicítka bude v Oberstdorfu v panujícím počasí specifická, taková těžce letní. Takže nejvíc najetou mám desítku volně a na téhle distanci budu mít největší ambice. Cílem je atakovat první desítku a uvidíme, jak budou představy vzdálené realitě,“ konstatuje s úsměvem útlá žena s bojovným srdcem.

A její rozpoložení jen pár dní před vstupem do šampionátu? „Po bloku těžkého tréninku se cítím hrozně. Já se tak ale cítím v podstatě pořád a vedu řeči, že nejspíš ani nedojedu do cíle. Při závodech to pak zase tak špatné není a je asi těžké se mnou vydržet. Ale snad Lázslo (trenér a manžel) ví, co dělá, a forma přijde v pravý čas,“ přeje si Razýmová s tím, že její životní partner bude na šampionátu také.

„Lázslo s námi jede jako pomocný servisák, ale paradoxně se bude starat o lyže jiným závodníkům než mně. Já mám osobního servismana, který zná moje lyže do všech detailů, zatímco Lázslo to sleduje jen zpovzdálí. Takže není důvod něco měnit,“ prohlašuje Kateřina Razýmová.