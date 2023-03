Nedělní podvečer patřil v rokycanské házenkářské hale II. lize mladších dorostenek. Za domácími nadějemi dorazily soupeřky z Prahy.

Druholigová děvčata po obratu zdolala pražské Kobylisy | Foto: Deník/Václav Havránek

Házená Rokycany - TJ Sokol Kobylisy 29:26 (13:17). První poločas pořádajícímu oddílu nevyšel. Obrana si vybírala dovolenou, brankářky toho moc nechytily a v útoku si naopak Rokycany vylámaly zuby na vynikající gólmance. Výjimkou byla jen Kozáková, která byla nekompromisní. V osmnácté minutě to ještě bylo 9:9, jenže po oddechovém čase kralovaly soupeřky. Vedly po třiceti minutách o čtyři branky a vypadalo to na další nezdar.

V šatně bylo pochopitelně rušno a bylo na trenérech, aby naordinovali tu správnou taktiku. Rokycany hned na začátku druhého dějství na Kobylisy vlétly. Přitvrdily v defenzivě, rozbíhaly rychlé protiútoky a ve 43. minutě to bylo 20:20. Pražanky se snažily také zrychlit hru. Občas jim to vyšlo, ale většinu akcí obrana domácích zastavila nebo se vyznamenala Grantnerová. Naše zástupkyně od vyrovnání převzaly taktovku a nutily soupeřky k nedovoleným zákrokům. Během dalších sedmi minut to bylo 26:22 a hala byla ve varu.

Rokycany oba body vydřely. Za zdánlivě bezvýchodné situace zabojovaly a potěšily stovku příznivců včetně hlasitého hudebního doprovodu.

Branky: Vildmanová 10/2, Kozáková 7, Benešová 5, Fröhlichová 3, Bufková 2, Mašková a Moulisová po jedné.