Astra Praha 19:26. O úvod se postarala družstva, která to měla nejblíže. Házená Rokycany si to rozdala se soupeřkami z hlavního města. Po ospalém úvodu Pražanky odskočily na rozdíl dvou branek, ale domácí hráčky srovnaly. Jenže pak vyrobily řadu technických chyb a Astra se z brejků nemýlila. Branky Rokycan: Vildmanová pět, Bufková čtyři, Benešová, Mašková, Hošková a Fröhlichová po dvou, Ježková a Kozáková. Druhý zápas obstaral Baník Most proti Handballverein Oberviechtach s výsledkem 30:23.