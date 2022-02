Rokycany – Příbram 22:17. V úvodním vystoupení byla zřetelná převaha domácích a za stavu 9:3 dostaly příležitost i hráčky z lavičky. Těm se však nedařilo a soupeř snížil do poločasu na 9:8.

Po přestávce se na hřiště opět vrátila základní šestka, která odskočila na výraznější rozdíl díky útočné spolupráci Moulisové a Vildmanové a vynikající obraně, kde dominovala Kozáková.

Branky: Moulisová 10, T. Zíbarová šest, Vildmanová a Kozáková po dvou, Bufková a Fröhlichová.

Ve druhém utkání Třeboň porazila Chomutov 21:14 a právě Jihočešky byly dalším protivníkem domácích.

Třeboň – Házená Rokycany 16:10. Do druhého utkání nevstoupily domácí hráčky dobře. Trenér si vzal za stavu 1:4 a po drobných korekcích v sestavě to bylo v půli jen o gól. Drama pokračovalo až do třicáté minuty, kdy Rokycany vyrobily tři technické chyby v rychlém sledu a Třeboň je nemilosrdně potrestala.

Branky: Moulisová pět, Bufková dvě, Vildmanová, Mašková a K. Zíbarová.

Ve čtvrtém zápase vyhrála Příbram nad Chomutovem 19:18 a bylo jasné, že ke stříbru Rokycan vede výhra nad Severočeškami.

Rokycany – Chomutov 17:14. Úvod domácím opět nevyšel. Následoval time out, který vyburcovat děvčata k odvážnějšímu výkonu. Z nepříznivého stavu 4:8 dokázaly srovnat a odpor houževnatého soupeře zlomit.

Branky: Moulisová šest, Fröhlichová čtyři, Benešová a Vildmanová po třech, Mašková, T. Zíbarová a K. Zíbarová .

V posledním zápase Třeboň pokořila Příbram 25:16.

Turnaj vyhrála Třeboň, Rokycany skončily na 2. místě, třetí byla Příbram a čtvrtý Chomutov. Vyhlášení výsledků se ujala patronka turnaje Ivana Sixtová, která týmům předala hodnotné ceny. Nejlepší střelkyní se stala Vostárková (Chomutov), která porazila Sáru Moulisovou o tři branky. Družstva byla organizací turnaje nadšená a Rokycany obdržely pozvánku na jejich akce