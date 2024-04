Druhá liga starších dorostenek v házené vyvrcholila pro naděje z Rokycan na severu Čech. Naše zástupkyně dominovaly a v šestičlenném startovním poli si upevnily čtvrtou pozici.

Chomutov vs. Házená Rokycany. | Foto: Házená Rokycany

HK Chomutov – Házená Rokycany 19:38 (8:21). Hostující družstvo cestovalo jen se třemi hráčkami na střídání a ke klidu nepřispělo ani dlouhé hledání sportovní haly. Vstup do utkání tomu odpovídal, ale zlepšenou činností v obraně a mezi tyčemi čarující Rotenbornovou se stav měnil ve prospěch Rokycan. V sedmnácté minutě to bylo 7:5 a po oddechovém čase náskok narůstal. Na poločasový rozdíl třinácti gólů a ani v poločase domácí celek nenašel recept na nápadité kombinace spojek i rychlé přechody do útoku.

„Pochvalu za defenzivu tentokrát zasluhují všechny hráčky. V útoku se prosazovaly Benešová, Vildmanová a ve druhé půli i Bufková, přičemž Moulisová skvěle shazovala míče pro křídla,“ má jasno lodivod Petr Klička.

Branky: Vildmanová 13, Benešová 10, Bufková šest, Moulisová tři, Fröhlichová a Pechová po dvou, Hýblová a Vaníková.