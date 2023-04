Takřka nadlidský úkol měly před sebou druholigové mladší dorostenky Házené Rokycany v dalším souboji o mistrovské body. Proti Slavii Praha B, prvnímu týmu tabulky, který dosud neztratil ani bod, nastupovaly naše zástupkyně s odhodláním zvítězit. Soupeřky nemohly postavit hráčky z prvního týmu (bojoval souběžně v Písku) a musel si vypomoci staršími žačkami. Jenže i ty mají svou kvalitu.

Mladší dorostenky Házené Rokycany, ilustrační foto | Foto: Házená Rokycany

Házená Rokycany – Slavia Praha B 29:30 (13:12).

K fantastickému výkonu se rozchytala brankářka Granterová a obrana před ní dobře fungovala. Přes řadu technických chyb Rokycany ve třinácté minutě vedly 8:6. Hosté reagovali oddechovým časem a srovnali na 9:9. Vyrovnaná partie pokračovala a domácí celek vedl v poločase o jediný gól.

Platilo to až do 42. minuty, kdy Slavia otočila stav na 19:21. Platilo to jen do 51. minuty, kdy pořádající Házená byla znovu na koni. Nejtěsnější náskok ale nevydržel a v 60. minutě (29:30) měly domácí hráčky 27 vteřin na poslední úkol. Závěrečná střela Bufkové však cíl nenašla.

„Přesto děvčata zaslouží obrovské poděkování. Odvedly na palubovce maximum. Výborně zachytala Grantnerová, střelecky se prosazovaly Vildmanová s Kozákovou, obětavý výkon i s pochroumaným kotníkem odvedla Mašková. Bufková hýřila v útoku aktivitou, bohužel se jí nedařilo v obraně, ale tam to za ní vzala Moulisová. V první půli se neztratila v obraně Benetková. Benešová neúnavně létala do trháků a všechny hráčky zaslouží pochvalu za obrannou činnost,“ zhodnotil dramatický souboj trenér Petr Klička.

Branky: Vildmanová 9/3, Kozáková 8, Benešová 5, Bufková a Mašková po 3, Fröhlichová.