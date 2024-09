Házená Rokycany – Lions Hostivice 16:31 (9:15). Domácím nevyšel úvod střetnutí, neboť během deseti minut to bylo 1:6. Rokycany to ale nezabalily a dokázaly vyrovnat na 8:8, aby zkušený protivník znovu přitopil pod kotlem a do poločasu si vytvořil šestigólový náskok.

close info Zdroj: se svolením Házené Rokycany zoom_in Prvoligové Hostivice si odvezly očekávanou výhru a naše děvčata čeká premiéra soutěže na jihu Čech

Začátkem druhého dějiství už Hostivice kralovaly. Přispěly k tomu technické chyby a nepřesná střelba našich hráček, jimž se nevedlo ani v defenzivě. Zápas každopádně odhalil nedostatky, na nichž musí celek zapracovat a pokusit se ve víkendové premiéře II. ligy (na palubovce Českých Budějovic) o lepší výsledek.

Branky: Vildmanová 5/1, Benešová 3, Mašková, Pechová a Kozáková po dvou, Hýblová a Bílá.