Do II. ligy vstoupily na jihu Čech házenkářky z Rokycan. Premiéra to byla zejména po přestávce krušná…

Lokomotiva České Budějovice – Házená Rokycany 38:17 (17:12). Do zápasu vstoupilo naše družstvo nadějně. Výborně chytajíci Rotenbornová držela tým 25 minut nad vodou. V zápase plném technických chyb a nepřesné střelby však domácí v závěru poločasu odskočily na rozdíl pěti branek. Uklidnily se a hned po změně stran odpor Rokycan zlomily! Do 40. minuty si vytvořily dvanáctibrankový náskok a hostující celek rezignoval. „Na palubovku se dostaly i hráčky z lavičky, jenže celkově děvčatům scházela bojovnost a agresivita. Příjemných překvapením je výkon Bílé, která se pomalu vrací do formy a Benetková si třemi góly vytvořila životní maximum,“ konstatoval lodivod Petr Klička.

Branky Rokycan: Bílá pět, Kozáková čtyři, Benetková tři, Vildmanová 2/1, Benešová, Moulisová a Hýblová po jedné.

Další výsledky 1. kola: Vršovice B – HC Plzeň 39:19, Turnov – Ústí nad Labem 29:28, Písek B – Astra Praha 26:25, Pardubice – Háje 19:25, Havlíčkův Brod – Kobylisy II. 37:25.

V neděli 15. září: Házenou Rokycany čeká další výjezd, tentokrát do Ústí nad Labem.