Hráčka SKK Rokycany Míša Provazníková byla nominována na mistrovství světa, které se uskuteční od 17. do 22. května v Estonsku.

Kuželky. Ilustrační foto | Foto: Renata Votrubová

Michaela začínala s kuželkami v Dobřanech. Od dorostu je však už v Rokycanech, kde se stala oporou družstva dorostu i žen. Přechodem do juniorské kategorie patří do základní sestavy žen. Pozvánka na šampionát je jejím životním úspěchem. Doplňme, že se do nominace dostala i Bára Janyšková, která v SKK hostuje z Přerova.