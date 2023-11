Žižkov – SKK Rokycany 5:3 (3329:3306). Domácí hráčky dosud nezaváhaly, zatímco naše vyslankyně se potýkají s kolísavou formou. Úvod obstarala dvojice Monika Kalousová (559) a poprvé v letošní sezóně Marta Kořanová (499), kterou od 61. hodu vystřídala Alice Tauerová. Monika skvěle začala, ale to byl zřejmě spouštěcí mechanismus pro soupeřku, která předvedla výtečné náhozy. Marta držela krok v hodech do plných, horší to bylo s dorážkou. Po úvodní třetině prohrával SKK 0:2 s mankem 88 kuželek.