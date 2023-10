Rokycanské kuželkářky vyhrály s odřenýma ušima

Po sestupu z nejvyšší soutěže mají druholigové kuželkářky SKK Rokycany co napravovat. Jenže ani tady to jednoduché není a potvrdilo to domácí vystoupení s bojovnými Středočeškami.

SKK Rokycany | Foto: SKK Rokycany