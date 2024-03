Hala rokycanského gymnázia patřila devátý březnový den volejbalistkám. Představily se tu domácí ženy i juniorky a ze čtyř mistrovských zápasů dovolily soupeřkám odvézt si jediný bod.

VK Rokycany vyhrál všechna utkání. | Foto: Deník/Václav Havránek

Krajský přebor žen: suverénní VK hostil v předposledním vystoupení sezóny SK Volejbal Klatovy A. První zápasy, to byla jednoznačná záležitost lídra, neboť týmu od klatovské věže dovolil uhrát 11, 18 a 12 míčů. Do druhého měření sil však vedoucí družstvo obměnilo sestavu a už to tak jasné nebylo. Bojovnice z Klatov uspěly ve druhé i čtvrté sadě, takže rozhodovala zkrácená hra. Nabídla fanouškům dramatický průběh a hráčky pořádajícího klubu tie-break vyhrály 15:11, čímž si do tabulky zaknihovaly dva body.

O víkendu Rokycany odpočívají (oba duely ve Skvrňanech předehrávaly), takže loučení absolvují v gymnáziu až 23. března proti Kladrubům u Stříbra.

Liga juniorek: děvčata v kategorii U20 vládnou skupině republikové soutěže o 7. až 12. místo. Výsostní postavení potvrdila proti jihočeskému Rudolfovu, neboť vyhrála obě střetnutí poměrem 3:1. Rokycany se na sklonku ročníku 2023/24 vypraví dvakrát na jih. Nejprve k odvetám do Rudolfova a poté 31. března do Českých Budějovic.