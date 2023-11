Rokycanské ženy se stále vezou pod vysokou sítí na vítězné vlně.

VK Rokycany | Foto: Volejbal Rokycany

Na domácí palubovce v hale gymnázia neztratily členky oddílu Volejbal Rokycany ani set a připsaly si s jistotou dalších šest bodů do tabulky skupiny B krajského přeboru. Lídr měl po dvou hladkých výhrách 3:0 důvod k oslavě a navíc do volejbalové rodiny přivítal malou Emilku, dceru jejich spoluhráčky.

Nezahálela ani mládežnická družstva. V hale SK Šťáhlavy se konalo 3. kolo krajského přeboru U18. Děvčata z Rokycan se rvala statečně a do tabulky si připsala dvě výhry se Sokolem Vejprnice B i C a vydřené vítězství 2:1 nad Slavií VŠ Plzeň. Díky těmto výsledkům se lvíčata vyhoupla do čela tabulky právě před plzeňskou Slavii. Další turnaj bude 17. prosince v Domažlicích.

Benjamínci Volejbalu Rokycany cestovaly do Plzně na turnaje trojiček a mini.