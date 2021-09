Po návratu se losovala tombola a Miroslav Kučeraz Rokycan byl oceněn jako nejstarší aktér. benjamínky se staly Anička Telekešová, která se vezla v sedačce, a Magdalenka Kopecká, ta už do pedálů šlapala sama. Termínem pro příští ročník je 20. srpna 2022. (mb, vh)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.